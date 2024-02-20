حماس: إفشال أميركا مشروع القرار الجزائري تعطيل للإرادة الدولية و خدمةً لأجندة الاحتلال



واعتبرت حماس في تصريحٍ، إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية و خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي المجرم الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني.



وأكدت حماس أنّ " الرئيس جو بايدن وإدارته يتحمّلون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، فالموقف الأمريكي؛ يعد ضوءاً أخضراً للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفاً وجوعاً، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".