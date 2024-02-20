تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال خلال اقتحامه جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين بعد محاصرته من جميع المحاور، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.
كما تم تفجير عبوات ناسفة في آليات لجيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مدينة جنين ومخيمها.
وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات
في جنين، بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قضت على
عدد من المسلحين في مخيم جنين.
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