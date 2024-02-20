تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال خلال اقتحامه جنين



كما تم تفجير عبوات ناسفة في آليات لجيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مدينة جنين ومخيمها.



وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في جنين، بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قضت على عدد من المسلحين في مخيم جنين.