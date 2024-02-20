Tuesday, 20 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأولمبياد يثير التساؤلات حول اتفاق مبابي وريال مدريد

2/20/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت تقارير صحفية إسبانية أمس، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواجه صداما مع ريال مدريد الإسباني بشأن قضية كبرى.
وفي الوقت الذي تردد فيه أن مبابي وقع مع الميرينجي حتى صيف 2029، ألمحت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن مشاركة المهاجم الفرنسي في الأولمبياد المقبلة ستكون أول مشكلة بين الطرفين فور إعلان الصفقة بشكل رسمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركة في الأولمبياد كانت إحدى الحجج التي ضغط بها باريس والرئاسة الفرنسية على مبابي من أجل التجديد العام 2022، حيث تم اختياره ليكون حامل العلم الفرنسي في حفل الافتتاح.
وأوضحت أن المشاركة في الأولمبياد ليست ضمن مواعيد الفيفا، وبالتالي من حق الأندية الاحتفاظ باللاعبين وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخبات.
فضلا عن أنه لا يتم منح اللاعبين تعويضا إذا تعرض أحدهم لأي إصابة، كما حدث مع ريال مدريد في الأولمبياد السابقة عندما أصيب الإسباني داني سيبايوس.
وذكرت أن الصيف المقبل سيكون مزدحما للغاية، حيث سيلعب اليورو أولاً من 14 حزيران (يونيو) إلى 14 تموز (يوليو)، ثم ستقام الألعاب الأولمبية من 24 من ذات الشهر إلى 9 آب (أغسطس).
وتتزامن الأولمبياد مع الموسم التحضيري لريال مدريد وبداية الدوري الإسباني، كما أن الميرنجي سيكون مجبرا على منح اللاعب الفرنسي راحة عقب العودة من مهمته مع منتخب الديوك.
وقالت "آس" إن الخسارة الكبرى لريال مدريد ستكون غياب مبابي عن فترة الإعداد في الولايات المتحدة، خصوصا أن الميرنجي حصل على أرباح تتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو في آخر فترتي الإعداد.
وأضافت: "وجود مبابي مع ريال مدريد في المباريات الودية سيرفع الدخل الذي سيحصل عليه الملكي بشكل كبير".
مودريتش يرفض عرض أنشيلوتي
رفض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عرضا غير متوقع من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمرينجي.
وينتهي عقد قائد ريال مدريد (38 عاما) داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.
ووفقا لموقع "ذا أثليتيك"، عرض كارلو أنشيلوتي على مودريتش منذ شهرين، الانضمام إلى الجهاز الفني في ريال مدريد، في حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.
وعلى الرغم من أن اللاعب الكرواتي كان ممتنًا لما قدمه المدرب الإيطالي من خلال هذه الفرصة، إلا أنه رفض الفكرة في البداية.
وكشفت مصادر مطلعة رفضت الصحيفة الكشف عن هويتها، أن قرار مودريتش بالرفض ليس نهائيًا، وأنه ما يزال يدرس الاقتراح.
لكن في الوقت نفسه، فإن أولوية اللاعب هي مواصلة اللعب والمنافسة على أعلى مستوى.
وأشارت إلى أن تجديد مودريتش لعقده مع ريال مدريد هي الاحتمالية صاحبة النسبة الأقل في مستقبل النجم الكرواتي، لكنه حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي.
مفاجأة لراموس
يجهز مسؤولو ريال مدريد مفاجأة لقائد الفريق السابق الإسباني سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية الحالي، خلال الأسبوع المقبل.
ويلتقي الميرنجي مع إشبيلية، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ال26 من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يخطط مسؤولو ريال مدريد لتكريم سيرجيو راموس في يوم عودته إلى البرنابيو بقميص إشبيلية.
وكان راموس قد انضم إلى الميرنجي قادما من إشبيلية، في صيف العام 2005، وغادر قلعة سانتياجو برنابيو في صيف 2021 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.
وحقق المدافع المخضرم مع الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بالإضافة لكأس العالم للأندية 4 مرات.
روديجر على أبواب العودة
تحيط الشكوك بالمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديجر، وإمكانية لحاقه بمواجهة إشبيلية الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وعانى روديجر من إصابة في العضلة المتسعة بفخذه الأيسر، قبل خوض مواجهة جيرونا بالجولة 24 من الليجا.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن روديجر يتعافى بشكل جيد، وسيكون جاهزا للمشاركة ضد إشبيلية الأحد المقبل. وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في ورطة كبيرة، عقب التعادل ضد رايو فاليكانو بهدف لمثله، بسبب الغيابات التي ضربت الفريق.
وبخلاف الإصابات، فإن داني كارفاخال تعرض للطرد، وحصل كامافينجا على الإنذار الخامس، ولن يلحق الثنائي بمواجهة إشبيلية.
ومع غياب كامافينجا فإن أنشيلوتي يريد الاعتماد على تشواميني كمحور ارتكاز، وبالتالي عودة روديجر من الإصابة ستسهل المهمة على المدرب. -(وكالات)

MENAFN20022024000072011014ID1107876406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث