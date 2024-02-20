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البترا تشيد بنتائج فريقها في بطولة الجامعات

2/20/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشادت جامعة البترا بنتائج فريقها لكرة القدم، خلال مشاركته في منافسات الدورة الرياضية الشتوية التي تقام في مدينة العقبة، بمشاركة عدد من الفرق المدججة بنجوم أندية المحترفين.
وحقق فريق جامعة البترا، نتائج مميزة في دوري المجموعات خلال الدورة الرياضية الشتوية والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، حيث حقق فريق جامعة البترا الفوز في المباراة الافتتاحية على فريق الجامعة الأردنية بنتيجة 3-2 والفوز على فريق جامعة جدارا بنتيجة 2-0 وتعادل مع جامعة فيلادلفيا 2-2 وخسر، بنتيجة 4-1 من جامعة عمان الأهلية.
ومثل فريق جامعة البترا لكرة القدم اللاعبون: محمد المشة، فيصل أبو شنب، محيسن أبو جبلة، عبدالله كزكاز، معاذ العموري، علاء الجوهري، عبدالله طنوس، مالك علان، طارق قدورة، ينال جلال.
وأشاد الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا، بالمستوى المتميز الذي قدمه فريق الجامعة في البطولة والذي نال إعجاب العديد من المتابعين للبطولة، وثمن الملاح الدعم المتواصل الذي توفره إدارة الجامعة لجميع الفرق الرياضية لتمثيلها في جميع المحافل.
وأضاف: نحن في الجامعة نسعى إلى المشاركة في أغلب الأنشطة الرياضية، كما أبرمنا اتفاقات مع عدد من الاتحادات الرياضية، سعيا إلى المشاركة في خدمة المنتخبات والأندية واللاعبين.

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