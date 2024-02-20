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مهيدات: استحداث 6 مصانع دوائية 4 منها للمكملات الغذائية

2/20/2024 2:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة عمان – قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار مهيدات، إنه تم استحداث 6 مصانع دوائية، 4 منها للمكملات الغذائية خلال الــ3 سنوات الماضية.
وأشار مهيدات خلال لقاء منتدى الاتصال الحكومي أمس بعنوان "الغذاء والدواء .. إنجاز وتحديات"، بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، إن الأدوية الحياتية التي نسعى لتصنيعها محليا يصل عددها الى 1100 صنف دوائي.
وأشار إلى أن الفاتورة العلاجية للقطاع العام مرتفعة جدا وتصل لقرابة 140-150 مليون دينار سنويا.
وفي بداية اللقاء قدم النوايسة عرضا عن أبرز الأحداث المحلية، وعلى رأسها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة وأوروبا والدفع دوليا بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على أهلنا في غزة.
ولفت النوايسة الى زيارة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة الى اليابان، وتوثيق التعاون في المجالات الاقتصادية وعقد العديد من الاتفاقيات بهذا الخصوص.
من جهته، قال مهيدات، إن الصناعات الدوائية تحظى باهتمام كبير لانعكاسها بشكل كبير على الفاتورة العلاجية، والسعي لتوطين بعض الصناعات الدوائية في المملكة وأهمها الأدوية البيولوجية لأهميتها القصوى وارتفاع أسعارها عالميا.
وتابع: إن هذه الخطوة ستسمح بوجود أدوية بديلة، ما يخلق تنافسية على اسعارها وبذلك يتم توفير الدواء بسعر جيد للمواطن.
وأكد أن الحكومة تسعى لرفع تصنيف الصناعات الدوائية في الأردن إلى المستوى الثالث لانعكاساته المهمة في تعزيز النظام التنظيمي والرقابي على الدواء، باعتباره جزءا أساسيا ومهما من النظام الصحي الوطني، ما يساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات، سواء إقليميا أو عالميا.
وقال مهيدات، إن قرابة 8 آلاف دواء مسجل ومسعر لدى المؤسسة، منها 5 آلاف دواء سعره أقل من 10 دنانير، والباقي يستخدم في علاج الأمراض المزمنة، حيث يصل عددها لــ 1100 صنف علاجي وهي غالية الثمن.
وأضاف أن هناك بعض الأصناف الدوائية غير مسجلة للآن، يتم استيرادها بشكل سنوي لصالح العطاءات الحكومية، وعددها 154 صنفا دوائيا.
ولفت لاتخاذ إجراء مؤخرا، يتيح السماح بعملية تسجيل الأدوية كاستخدام طارئ، مشيرا الى أن إجمالي الأدوية المسجلة في الأردن 4498 محلية، 4117 منها مستوردة.
وبين مهيدات أن عدد مصانع الأدوية في الأردن وصل لــ 137 مصنعا، فيما عدد المستودعات 110 والصيدليات 1264.
وأشار لوجود 64 ألف منشأة غذائية يتم الرقابة عليها بشكل مباشر من المؤسسة، وفي عام 2023 نفذت قرابة 96 ألف زيارة تفتيشية، لمنشآت غذائية أو دوائية أو مستلزمات طبية.
ولفت مهيدات، إلى أن عدد الإغلاقات للمنشآت يتجاوز1 %، معتبرا ذلك أقل بكثير من النسب المتوقعة عالميا.
وأوضح أن مجموع الجولات الرقابية لعام 2023 كانت 60089 جولة، إذ بلغ عدد الإنذارات الكلي 36041، وتحويل 1448 منشأة إلى النائب العام، وإيقاف 2284 عن العمل، وإغلاق 538.
وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، قال مهيدات، إن كوادر المؤسسة قامت بزيارة المستودعات الرئيسة للمواد الغذائية لتفتيشها، لضمان أن وجودها في الأسواق سيكون آمنا وصالحا للاستهلاك.
وفيما يتعلق بقضية اتلاف الأرز غير الصالح للاستهلاك، قال مهيدات، تعرضنا لضغوط كبيرة جدا من القطاع الخاص خلال عملية الاتلاف العام الماضي، مشددا على أنه لو لم يكن في الأردن سوى هذه الكمية لأتلفت أيضا، مشيرا الى أنه لم يتم ضبط أي مواد غذائية تالفة وصلت للأردن جراء أزمة البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بضبط صرف المضادات الحيوية في الصيدليات، قال مهيدات إن المؤسسة شكلت لجنة ووضعت أسسا تمنع بموجبها بيع أي منها ذات التأثير على صحة المواطنين، إلا بوصفة وتم تعميمها على الصيادلة، مضيفا الى ان بعض الأدوية اشترطت الأسس فيها، أن يتم صرفها عبر طبيب اختصاصي.
وحول مبيعات الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مهيدات على مراقبة المؤسسة للادوية التي تسجل محليا وضبط غير المسجل منها، بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.

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