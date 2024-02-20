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الرصيفة.. التربية والبلدية تجتمعان لغرس 10 ملايين شجرة

2/20/2024 2:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، الاثنين، رئيس بلدية الرصيفة الإعلامي شادي الزيناتي، بحضور مجلس التطوير التربوي وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.
وأكد الطرفان استمرار التعاون بين البلدية والتربية في سبيل تحسين البيئة المدرسية، واستمرار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف مجالات التعاون التي تنعكس إيجاباً على المدارس وبالتالي على الطلاب.

من جانبه، ثمّن الشديفات دور البلدية في المساهمة بتنفيذ نشاطات وبدعم الأنشطة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم، وبخاصة تلك المتعلقة بمبادرة لمدرستي أنتمي، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة الملكية التي تسعى إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطلبة من خلال الاهتمام بنظافة المدرسة والبيئة المحيطة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به البلدية في هذا الصدد.

واتفق الجانبان على آلية لتوزيع أشجار من أجل غرسها بحسب التوجهات لزراعة 10 ملايين شجرة، كما تم بحث آلية توزيع حصة لواء الرصيفة من الأشجار والتي سيتم زراعتها في المدارس وفي الأماكن العامة.

من جانبه، أكد الزيناتي أن البلدية قدّمت خلال الفترات الماضية جملة من الخدمات لعدد من المدارس في لواء الرصيفة، حيث أبدى استعداد البلدية للاستمرار في النهج ذاته، بتقديم أشكال الدعم كافة، ماديا ومعنويا ولوجستيا، خصوصا في مبادرة "لمدرستي أنتمي".

وحضر الاجتماع، في مكتب مدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد الشديفات، بحضور رئيس البلدية الإعلامي شادي الزيناتي، وعضو المجلس البلدي معتصم محاسنة، وكل من رئيس قسم التعليم العام الأستاذ أكرم أبو قطام ورئيس قسم الإشراف التربوي الدكتور حامد الكيلاني ورئيس قسم الإعلام الأستاذ داود خليفه ومنسق الاجتماع عمر الزاغ، وكل من أعضاء ورؤساء مجالس التطوير التربوي، وهم: محمود عيسى خاطر، ونبيل حسن صالح، وأحمد العطاونه وزهير سويدان وبسام ماجد العورتاني، حيث أكد الحاضرون، تكاتف الجهود وتكثيف الأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة لمدرستي أنتمي.

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