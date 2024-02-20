بينها 3 للمواشي.. 7 بواخر ترسو على ميناء العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- رست 7 بواخر
على أرصفة ميناء العقبة الرئيس اليوم الثلاثاء، من بينها 3 بواخر للمواشي.
وقال مدير عام شركة
العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات إن ميناء العقبة الرئيس وبقية
الأرصفة التابعة له تشهد حركة مينائية نشطة بتحميل وتفريغ مختلف البضائع استيرادا
وتصديرا، مؤكدا أن 7 بواخر رست على أرصفة الميناء الرئيس الذي يتسع لـ7 بواخر؛ بمعنى
أن الميناء يعمل بكامل طاقته .
وأضاف خليفات أن من بين
هذه البواخر 3 للمواشي ورابعة للحبوب وخامسة للحديد وسادسة للحجر وسابعة للغاز،
مشيراً إلى أن أحد المستثمرين العراقيين في تجارة استيراد المواشي اعتمد ميناء
العقبة لتجارة المواشي بعد أن شاهد سرعة المناولة ودقة العمل، حيث تم تفريغ أول
باخرة له يوم رسوها على الرصيف.
وتابع أن الميناء
بانتظار باخرتين إضافيتين للتاجر نفسه، في الأيام المقبلة على متنهما زهاء 20 ألف رأس
من الأغنام والعجول.
ويشهد ميناء العقبة
الرئيس منذ عدة أشهر خطط عمل واستراتيجيات تحديث وتطوير متواصلة على مختلف الصعد
التي تشمل المجال الإداري والفني والبيئة والسلامة المهنية والبنى التحتية
والفوقية بما يحاكي المخطط الشمولي والرؤى الملكية للنهوض والارتقاء بمنطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة كمقصد اقتصادي استثماري عالمي شامل.
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