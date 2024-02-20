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بينها 3 للمواشي.. 7 بواخر ترسو على ميناء العقبة

2/20/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- رست 7 بواخر على أرصفة ميناء العقبة الرئيس اليوم الثلاثاء، من بينها 3 بواخر للمواشي.
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات إن ميناء العقبة الرئيس وبقية الأرصفة التابعة له تشهد حركة مينائية نشطة بتحميل وتفريغ مختلف البضائع استيرادا وتصديرا، مؤكدا أن 7 بواخر رست على أرصفة الميناء الرئيس الذي يتسع لـ7 بواخر؛ بمعنى أن الميناء يعمل بكامل طاقته .

وأضاف خليفات أن من بين هذه البواخر 3 للمواشي ورابعة للحبوب وخامسة للحديد وسادسة للحجر وسابعة للغاز، مشيراً إلى أن أحد المستثمرين العراقيين في تجارة استيراد المواشي اعتمد ميناء العقبة لتجارة المواشي بعد أن شاهد سرعة المناولة ودقة العمل، حيث تم تفريغ أول باخرة له يوم رسوها على الرصيف.

وتابع أن الميناء بانتظار باخرتين إضافيتين للتاجر نفسه، في الأيام المقبلة على متنهما زهاء 20 ألف رأس من الأغنام والعجول.

ويشهد ميناء العقبة الرئيس منذ عدة أشهر خطط عمل واستراتيجيات تحديث وتطوير متواصلة على مختلف الصعد التي تشمل المجال الإداري والفني والبيئة والسلامة المهنية والبنى التحتية والفوقية بما يحاكي المخطط الشمولي والرؤى الملكية للنهوض والارتقاء بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمقصد اقتصادي استثماري عالمي شامل.

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