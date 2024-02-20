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افتتاح مسجد في مغير السرحان

2/20/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء مسجد الحاجة المغفور لها أضحية بنت عبدالله المريط في منطقة مغير السرحان.
وقال الخلايلة خلال حفل افتتاح المسجد الذي تم استحداثه بتبرع من أبنائها وبحضور محافظ المفرق سلمان النجادا ورئيس جامعة جرش الأهلية الدكتور محمد الخلايلة ومدير قضاء السرحان نائل ابداح ومدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان وجمع غفير من أبناء المحافظة، "إننا احتفلنا هذا اليوم بافتتاح مسجد الحاجة أضحية في منطقة مغير السرحان والذي جاء بتبرع من أبنائها، وإن من أعظم البر للوالدين بعد موتهما هو الصدقة الجارية".

وأعرب عن أمله بأن يكون هذا المسجد في هذه المنطقة فاتحة خير وإشعاع نور ومنطلقا للدعوة إلى الله- عز وجل- وغرس القيم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم وأحكامه لأبناء المنطقة، مؤكدا تقديره لأبناء الحاجة المرحومة على بناء هذا المسجد ليكون منارة في هذه المنطقة في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوعز الخلايلة برفد المسجد بجهاز الأذان الموحد ليكون ضمن مساجد المنطقة في توحيد الأذان.

وقال أحد المتبرعين ببناء المسجد محسن السريدان السرحان إن إنشاء المسجد تم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وعلى نفقتنا سواء بالتبرع بالأرض أو بناء المسجد، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف ساهمت بالتوجيه والإرشاد لاستحداث هذا الصرح الديني في مراحله كافة.

وأشار السرحان إلى أن فرش المسجد جاء بتبرع من الديوان الملكي العامر، معربا عن أمله بأن يكون المسجد منارة دينية يحتذى بها تمارس فيها الطقوس الدينية والصلوات ضمن منهج الاعتدال الذي أوصى به الدين الإسلامي، وموضحا أن بناء هذا المسجد جاء لخدمة أبناء الحي والذي يفتقر لوجود مسجد منذ فترة زمنية طويلة.

وبين "أننا نتوجه مستقبلا لتوسعة مساحة المسجد الذي تبلغ مساحته حاليا 250 مترا مربعا وبناء سكن للإمام ومصلى للنساء"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الأردن آمنا مستقرا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

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