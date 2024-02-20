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وفد استثماري عمُاني يبحث في العقبة الاستفادة المشتركة في عدد من المشاريع

2/20/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة بحث وفد عُماني زار العقبة سبل الاستفادة المشتركة بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجموعة من القطاعات التكاملية، ضمن قطاع الاستثمارات والأعمال والخدمات والنشاطات البيئية واللوجستيات ومنظومة الموانىء ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز منظومة الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة التي تقدمها السلطة للمستثمرين وخصوصاً من الأشقاء العرب، و تمكين منطقة العقبة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات جديدة تحقق رؤية مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي، فضلاً عما تتمتع بها من منظومة الموانىء والشركات الكبرى ومشاريع الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات في البيئة البحرية .
وبين المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة في سلطنة عُمان ان تجربة سلطنة عُمان التي استقطبت الإستثمارات المحلية والإقليمية و إنشاء مشاريع حيوية تعنى بالصناعة الخضراء في نطاق مساحة بلغت خمسين ألف كيلومتر مربع في الصحراء العُمانية، مشيرا إلى الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية والمدّن الصناعية بما يقارب سبعة مليارات ريال عمُاني، على مساحة مئتين وخمسين ألف كيلو مربع في منطقة الدقمة، إضافة لمشاريع الصناعات الحديثة ومخزون صفائح الحديد والجبس بالتعاون مع شركات هندية وصينية .
واشار الذيب ان مسقط انشأت منطقة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، ومنطقة حرّة مع دولة الإمارات العربية وهي تحت الإنشاء والهلال البري مع اليمن وميناء جديد في صلالة وصحار، و مشروع ربط سكة حديد مع الإمارات.
وفي نهاية الزيارة رحب الفايز بزيارة الوفد، معرباً عن سعادته بلقاء الأشقاء في سلطنة عُمان، وهذه الزيارات من لدنكم وكافة الدول العربية الشقيقة تأتي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص كل الحرص على التعاون والتنسيق مع جميع دول المنطقة العربية، ونحن مستعدون للتعاون ضمن الجهود المتاحة وتقديم التجارب وتسهيل أي مهمة قد تساعدكم في مجال التجارب و التبادل الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الشقيقين.
وجالّ أعضاء الوفد في المرافق والشركات التابعة، من ابرزها المدن الصناعية، وشركة تطوير العقبة، الذراع الاستثماري لسلطة العقبة، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ و مشروع آيلة ، والمشاريع السياحية على الشاطىء الجنوبي .

و حضر الاجتماع مفوض الاقتصاد والسياحة م. حمزه الحاج حسن ، ومن الجانب العُماني، سعادة يعقوب الرقيشي ، نائب رئيس البعثة العمانية في الأردن، وهلال بن مبارك الراشدي.

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