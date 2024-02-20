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رئيس بلدية طبقة فحل: ظروفنا المالية صعبة ونسعى لجذب مشاريع استثمارية

2/20/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي - رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها بلدية طبقة فحل، في لواء الغور الشمالي، إلا أن البلدية تعمل على جذب بعض المشاريع الاستثمارية من أجل رفد ميزانيتها لتتمكن من تقديم الخدمات للسكان.
وبحسب رئيسها كثيب الغزاوي فإن المجلس يجتهد من أجل إقامة مشاريع استثمارية تخفف من حدة المشاكل الاجتماعية وخاصة البطالة، بيد أن معظم هذه الجهود تصطدم بغياب التمويل وعدم وجود مستثمرين.
ولفت الغزاوي في حديث له مع "الغد"، عن المشاريع التي لم يكتب لها النجاح جراء غياب التمويل اللازم، وعلى رأسها، مشروع منتجع سياحي يحتوي على بئر مياه معدنية في منطقة "النهير" جنوب منطقة المشارع.
وقال إن هذا المشروع من أهم المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة العلاجية التي تسعى البلدية إلى إقامته، لكن المشروع متوقف لحين جلب مستثمر يدعمه، نظرا لأن البلدية لا تقدر على إنشائه، إذ تقدر كلفته بمليون دينار.
ولفت الغزاوي إلى أن المشروع سيخدم المنطقة من الناحية السياحية ويرفد موازنة البلدية، حيث تم إعداد الدراسات والتصاميم الأولية ولكن المشروع متعثر لعدم وجود شريك أساسي.
وتطرق رئيس البلدية إلى أهم العطاءات التي نفذت في مناطق البلدية للنهوض بواقع الخدمات، ومن أبرزها تعبيد وتأهيل شوارع بمكرمة ملكية، بقيمة 85 ألف دينار،
توجد بمحيط مركز المشارع الشامل للخدمات النهارية الدامجة والمركز الصحي الشامل، كما تم التوسع بأعمال التعبيد في المنطقة، إضافة إلى منحة من وزارة الإدارة المحلية بقيمة 150 ألف دينار لإنشاء عبارات صندوقية وقنوات لتصريف مياه الأمطار، ومعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق، إضافة إلى طرح عطاء تعبيد بالخلطة الإسفلتية وعبارات أنبوبية لمعالجة البؤر الساخنة خلال فصل الشتاء والمناطق الأكثر تضررا بقيمة 226 ألف دينار.
ولفت الغزاوي إلى حرص البلدية على إظهار جمالية المنطقة التي تعد من المناطق السياحية خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تم زراعة 4 آلاف شجرة حرجية على جوانب الشوارع.
كما تم إنشاء مظلات بطريقة جميلة عند نقاط انتظار المواطنين لوسائل النقل المختلفة، إضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي عدد 2 ضمن أراضي البلدية كانت البلدية تقدمت بها من أجل خدمة أهالي المنطقة، سيما وأن المنطقة لا يوجد بها سوى صراف آلي واحد.
ولفت الغزاوي إلى ما قدمته وزارة الإدارة المحلية من دعم لبلدية طبقة فحل على شكل آليات ومنها كابستان، وقلاب وجرافة صغيرة، وسيتم تزويد البلدية بهذه الآليات خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابا على تقدم وسير العمل في البلدية.
كما عملت بلدية طبقة فحل على تعزيز الكادر من خلال تعيين 30 عامل وطن على مدار موازنتين، إضافة إلى تعيين 4 سائقين، ومهندسين، ومراقبي صحة وأبنية لتطوير ورفع الأداء، بما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات.
ولفت الغزاوي إلى ما قامت به البلدية من إعادة تأهيل الكادر الوظيفي خاصة المهندسين وتفويض صلاحياتهم كل بموقعه، لتحقيق مبدأ اللامركزية في العمل، والذي أسهم في سرعة الأداء والإنجاز على حد سواء.
وأضاف أن البلدية تسعى من خلال كوادرها المختصة إلى تنظيم الأسواق والحد من الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولين، حيث عملت البلدية على إنشاء هنجر سعته 351 مترا مربعا، مجاور وقريب جدا لسوق المشارع، وسيتم نقل الباعة المتجولين إليه، مشيرا إلى أن الهنجر سينتهي العمل به قبل شهر رمضان المقبل، وسيسهم حال تفعيله بالحد من انتشار البسطات العشوائي وتحقيق معادلة التوازن لكل أطراف السوق بحيث ينتهي التعدي على الشارع والرصيف ويوفر مساحة مناسبة للباعة والمواطنين.
وعن المشاكل التي تواجه البلدية، قال الغزاوي إن البلدية تعاني كغيرها من البلديات من شح الموارد المالية، لافتا إلى أن قيمة دعم المحروقات تبلغ مليونا و400 ألف، لا تكفي لصرف رواتب الموظفين في البلدية. وبين أن أبرز التحديات التي واجهت البلدية وخصوصا منذ استلام المجلس الحالي مهامه، وجود 14 آلية غير مرخصة، إضافة إلى 3 آليات بحاجة إلى صيانة، لافتا إلى أن كامل آليات البلدية مرخصة حاليا، كما تم صيانتها وتأهيلها، الأمر الذي انعكس ايجابا على تحسين وضع النظافة في المناطق التابعة للبلدية، واصفا الأوضاع بالممتازة والتي تحسنت بنسبة 90 %.
وأكد الغزاوي أنه لم ترد ملاحظات وشكاوى بخصوص الوضع البيئي، وحال وجودها سيتم تصويبها، وحلها ومعالجتها.
وحول إنارة بعض الشوارع، لفت الغزاوي أنه تم استبدال وحدات إنارة قديمة في شوارع ومناطق البلدية بوحدات إنارة حديثة موفرة للطاقة، بالتشاركية مع وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الطاقة، حيث بلغ مجموع ما تم استبداله 4800 وحدة، كما تمت التوسعة بإنارة المناطق غير المشمولة بالإنارة سابقا.
وحول إعادة تأهيل متنزه "مستنبت المشارع السياحي"، بين الغزاوي أن المستنبت أخذ جزءا من اهتمام بلدية طبقة فحل، وتم إنشاء مرافق صحية، وتم الحصول على منحة من فلس الريف بقيمة 8 آلاف دينار لتركيب أعمدة إنارة، ليتم إنارته بشكل كامل وحضاري، لافتا إلى مخاطبات مع وزارة البيئة للحصول على منحة بقيمة 50 ألف دينار، لإنشاء حديقة بيئية داخل "المستنبت"، ومن خلال المنحة سيتم تزويده بألعاب ترفيهية للأطفال، إضافة إلى إنشاء قاعة مساحتها 60 م2 للعائلات، وغرفة للحراس، وإقامة سور خارجي على حدود المتنزه لإظهاره بمظهر حضاري.
وحول المشاريع التنموية في المنطقة، بين الغزاوي أنها متوقفة لأسباب عدة، أهمها ضعف الإيراد المالي، والاعتماد على المنح الخارجية، آملا أن تجد البلدية مستثمرا لإقامة مشروعها الريادي وهو منتجع سياحي لاستثمار المياه المعدنية، والذي سينعكس إيجابا على تحقيق التنمية ويعزز الإيراد المالي للبلدية.
ولفت إلى أبرز المعيقات والتحديات التي كبدت البلدية خسائر مالية وهو مشروع مشترك بين بلدية طبقة فحل وبلدية شرحبيل بن حسنة تمثل بإنشاء سوق خضار مركزي بلغت كلفة مليونا و250 ألف دينار، والمشروع متعثر منذ عام 2015 لعدم وجود إقبال من المستثمرين على الاستثمار فيه.
وبين أن المشروع بحاجة الى إعادة تأهيل ليتم استثماره وإعادة تشغيله بكلفة تقدر بـ 240 ألف دينار، حسب الدراسة الأولية.

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