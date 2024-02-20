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الصلاة على السيف غدا وعائلته تتلقى التعازي - جريدة الوطن السعودية

2/20/2024 2:27:37 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، وستقام عليه الصلاة بعد صلاة العصر يوم غد الأربعاء 11 شعبان 1445هـ الموافق 21 فبراير 2024م في جامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض ( ) والدفن بمقبرة العود ( ).
وسيكون عزاء الرجال في منزل أخيه المهندس سامي بن مساعد السيف ( ) من الساعة ٦م إلى ٩م من يوم الأربعاء ٢١ فبراير إلى يوم الجمعة ٢٣ فبراير 2024م، وكذلك على الرقم (0509434449)، وتعزية النساء عبر رسائل تطبيق "واتس آب" على الرقم (0534924240).
و"الوطن" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد كافة داعية الله أن يتغمده بمغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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