الصلاة على السيف غدا وعائلته تتلقى التعازي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، وستقام عليه الصلاة بعد صلاة العصر يوم غد الأربعاء 11 شعبان 1445هـ الموافق 21 فبراير 2024م في جامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض (
) والدفن بمقبرة العود (
).
وسيكون عزاء الرجال في منزل أخيه المهندس سامي بن مساعد السيف (
) من الساعة ٦م إلى ٩م من يوم الأربعاء ٢١ فبراير إلى يوم الجمعة ٢٣ فبراير 2024م، وكذلك على الرقم (0509434449)، وتعزية النساء عبر رسائل تطبيق "واتس آب" على الرقم (0534924240).
و"الوطن" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد كافة داعية الله أن يتغمده بمغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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