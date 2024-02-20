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إعلان معايير واشتراطات مقدمي خدمة سفر الإفطار في المسجد الحرام خلال رمضان 1445 - جريدة الوطن السعودية

2/20/2024 2:27:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقدم بطلبات سفر الإفطار لمقدمي الخدمة في المسجد الحرام وفق اشتراطات ومعايير محددة خلال موسم رمضان 1445هـ.
وسيتاح لمقدمي الخدمة اختيار موقع السفرة إلكترونيًا، كما يلزم التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة أو المصانع والمستودعات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء.
ويتمثل الحد الأقصى لسفر الأفراد في سفرتين، بينما يمكن للجهات الخيرية والأوقاف طلب ما يصل إلى عشر سفر، وتكون الوجبات جافة (التمر منزوع النوى، كيك، فطيرة، عصير)، مع الالتزام بالمغلف المعتمد للوجبات وبجميع الشروط والأحكام المذكورة بالرابط الإلكتروني الذي سيعلن عنه في وقت لاحق.
وتأمل الهيئة أن تسهم الإجراءات في تحسين تجربة زوار بيت الله الحرام وتقديم خدمة متميزة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

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