Murata تقدم أصغر MLCC عالي الجودة بجهد 100 فولت في العالم للإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات الصناعية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامتMurata Manufacturing Co., Ltd.‎ ‏(TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المكونات السلبية، بتوسيع مجموعتها من المكثفات ذات الرقائق الخزفية المتجانسة (MLCC) ذات تصنيف Q العالي. صُممت المكثفات بحيث تناسب تطبيقات الوحدات العالية التردد، مثل تلك المستخدمة في البنية التحتية للاتصالات الخلوية، ومن ثم تعمل السلسلة GJM022 على توسيع نطاق استخدام أصغر مكثف عالي الجودة في العالم له معدل جهد 100 فولت.

يضطر المصممون إلى دمج العديد من المخرجات العالية التردد جنبًا إلى جنب مع مضخمات الطاقة اللازمة، وذلك من أجل تسهيل اتصالات الجيل الخامس العالية السرعة. وقد أكد هذا العدد المتزايد من المكونات على الحاجة إلى نمذجة دوائر الاتصالات اللاسلكية.

ومن هنا، قامت شركة Murata بتطوير سلسلة GJM022 استجابةً للطلب المتزايد على المكثفات الصغيرة الحجم ولكن العالية الأداء في الوقت نفسه. استخدمت Murata أحدث تقنيات تشكيل الطبقة الرقيقة والتصفيح العالية الدقة لإنشاء مكثف متقدم ومصغر الحجم بشكل لا يؤثر في الأداء، الأمر الذي يوفر الأداء الاستثنائي والعالي الجودة والمنخفض الخسارة الذي تحتاج إليه أحدث التطبيقات.

يأتي GJM022 الجديد بأبعاد 0.4 مم طولاً × 0.2 مم عرضًا، ويتيح للمهندسين الإلكترونيين التغلب على قيود التغليف مع الحفاظ على الأداء الأمثل. ويساعد ضمان درجة الحرارة المرتفعة أيضًا في تحقيق هذه المبادرة، من خلال توفير تصميمات تتمتع بقدر أكبر من الحرية في تحديد مواضع التركيب. وهذا يسمح بتشغيل موثوق به على المدى الطويل، حتى في الأجزاء القريبة من المكونات الساخنة التي تشع الحرارة، مثل أشباه موصلات الطاقة.

يعد GJM022 خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، مثل مطابقة المعاوقة وتطبيقات قطع التيار المستمر داخل وحدات التردد اللاسلكي للمحطات الأساسية. في مثل هذه التطبيقات، تساهم قيمة Q العالية والمقاومة المتسلسلة المكافئة المنخفضة (ESR) في تحسين كفاءة مضخم القدرة وخفض استهلاك الطاقة.

وقال Nakagawa Hidetoshi، المدير العام لشركة Murata: "تمثل تقنية الجيل الخامس، 5G، تحسنًا كبيرًا في الأداء مقارنة بالأجيال السابقة من الاتصالات الخلوية، ولكن لكي يستفيد المهندسون من هذه التكنولوجيا الرائعة في تصميماتهم، فإنهم يحتاجون إلى دعم من المكونات السلبية العالية الجودة. ومع سلسلة GJM022/100V، نعبر عن استجابتنا إلى متطلبات السوق الفنية وتلبيتها بشكل مباشر."

تتوفر عينات المهندسين، ويعد GJM022/100V حاليًا في مرحلة الإنتاج المحدود. سينتقل المنتج إلى مرحلة إنتاج المخزون بالكامل في فبراير 2024.

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