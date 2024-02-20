Murata تقدم أصغر MLCC عالي الجودة بجهد 100 فولت في العالم للإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات الصناعية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامتMurata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المكونات السلبية، بتوسيع مجموعتها من المكثفات ذات الرقائق الخزفية المتجانسة (MLCC) ذات تصنيف Q العالي. صُممت المكثفات بحيث تناسب تطبيقات الوحدات العالية التردد، مثل تلك المستخدمة في البنية التحتية للاتصالات الخلوية، ومن ثم تعمل السلسلة GJM022 على توسيع نطاق استخدام أصغر مكثف عالي الجودة في العالم له معدل جهد 100 فولت.
يضطر المصممون إلى دمج العديد من المخرجات العالية التردد جنبًا إلى جنب مع مضخمات الطاقة اللازمة، وذلك من أجل تسهيل اتصالات الجيل الخامس العالية السرعة. وقد أكد هذا العدد المتزايد من المكونات على الحاجة إلى نمذجة دوائر الاتصالات اللاسلكية.
ومن هنا، قامت شركة Murata بتطوير سلسلة GJM022 استجابةً للطلب المتزايد على المكثفات الصغيرة الحجم ولكن العالية الأداء في الوقت نفسه. استخدمت Murata أحدث تقنيات تشكيل الطبقة الرقيقة والتصفيح العالية الدقة لإنشاء مكثف متقدم ومصغر الحجم بشكل لا يؤثر في الأداء، الأمر الذي يوفر الأداء الاستثنائي والعالي الجودة والمنخفض الخسارة الذي تحتاج إليه أحدث التطبيقات.
يأتي GJM022 الجديد بأبعاد 0.4 مم طولاً × 0.2 مم عرضًا، ويتيح للمهندسين الإلكترونيين التغلب على قيود التغليف مع الحفاظ على الأداء الأمثل. ويساعد ضمان درجة الحرارة المرتفعة أيضًا في تحقيق هذه المبادرة، من خلال توفير تصميمات تتمتع بقدر أكبر من الحرية في تحديد مواضع التركيب. وهذا يسمح بتشغيل موثوق به على المدى الطويل، حتى في الأجزاء القريبة من المكونات الساخنة التي تشع الحرارة، مثل أشباه موصلات الطاقة.
يعد GJM022 خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، مثل مطابقة المعاوقة وتطبيقات قطع التيار المستمر داخل وحدات التردد اللاسلكي للمحطات الأساسية. في مثل هذه التطبيقات، تساهم قيمة Q العالية والمقاومة المتسلسلة المكافئة المنخفضة (ESR) في تحسين كفاءة مضخم القدرة وخفض استهلاك الطاقة.
وقال Nakagawa Hidetoshi، المدير العام لشركة Murata: "تمثل تقنية الجيل الخامس، 5G، تحسنًا كبيرًا في الأداء مقارنة بالأجيال السابقة من الاتصالات الخلوية، ولكن لكي يستفيد المهندسون من هذه التكنولوجيا الرائعة في تصميماتهم، فإنهم يحتاجون إلى دعم من المكونات السلبية العالية الجودة. ومع سلسلة GJM022/100V، نعبر عن استجابتنا إلى متطلبات السوق الفنية وتلبيتها بشكل مباشر."
تتوفر عينات المهندسين، ويعد GJM022/100V حاليًا في مرحلة الإنتاج المحدود. سينتقل المنتج إلى مرحلة إنتاج المخزون بالكامل في فبراير 2024.
يرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل: نموذج الاتصال
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20022024004146001356ID1107876365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.