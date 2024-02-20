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الذكاء الاصطناعي و التعليم

2/20/2024 2:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتاحت مواقع و تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساحات الإلكترونية على الهواتف و الحواسيب بطريقة سريعة وتنافسية بين الشركات الكبرى الممتدة عبر القارات .
ومازالت هذه التطبيقات و المواقع تتعلم من البشر عبر خوارزميات معقدة مستخدمة البينات التي يطلبها المستخدم البسيط لبناء وتطوير ذكاءها.
القطاعات غير العادية لابد لها أن تستفيد من هذه الصرعة الجديدة في عالم الفضاء السيبراني ، مثل الطب والهندسة و الدفاع و التعليم.
هل سنرى يوما موقع مدرستي وقد أطلق عدة تطبيقات بالذكاء الاصطناعي مثل :
المعلم السيبراني الذي سيقوم بالتفاعل مع الطالب بعد طرح مادة علمية عليه ومن ثم مناقشته وتقييمه فيها ، بطرح أسئلة واستجابة تفاعلية وكانّه معلم خاص .
قاعة الاختبارات الذكية ، المختبر العلمي الذكي ، ومتابعة الواجبات وتصحيحها ، الألعاب المدرسية والنشاط اللاصفي الذكي .
ناهيك عن التطبيقات الذكية لطبيعة كل مادة من المواد الدراسية بحسب طبيعتها : حفظ وتسميع القرآن الكريم ، القراءة و الفهم و الإملاء عربي و إنجليزي، العلوم الاجتماعية كالتاريخ و القصص والجغرافيا و العالم من حولنا ، الرسم الإلكتروني وتوليد الرسوم والصور والفيديو كفنون حديثة.
ولا غنى عن مراجعة وتوقع المخاطر والسلبيات في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى دائرة التعليم، فأبناؤنا أغلى ما نملك وهم مستقبل الوطن ورجاله ، فلابد أن تغطي الدراسات والأبحاث العلمية كل جوانب القوى و المخاطر.
نسابق الزمن في عالم لا يعترف بالضعف على كل الأصعدة والمجالات ، لابد لنا أن نرصد ونتعلم ونطبق ونجاري هذه القفزات السريعة حتى لا نقبع في القاع .
واثق ولله الحمد من مسيرتنا وطموحاتنا الوطنية إذ لم تهمل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وضع الأسس و الاستراتيجيات لنصل إلى ما يمكننا من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على كل الأصعدة.

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