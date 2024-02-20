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ثقافة التقدير

2/20/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Al Watan) "كلنا في حاجة لشخص ينظر الينا"
كونديرا
الحاجة للتقدير.. هي المرتبة الرابعة من الاحتياجات الإنسانية لهرم (ماسلو)
الحياة بجودة ومعنى تكون بالمشاركة والتقدير.. حاجة الانسان للإيمان بقدراته والنظر لإنجازاته.. الإشادة والاعتراف بجدارته هي منالأسباب التي تدفع الانسان للتقدم..
الانسان في عالمه يبحث عن التقدير بنسب متفاوتة من:
الجمهور -بيئة العمل -الأصدقاء -العائلة -الذات.
التقدير من الجمهور:
أصحاب رغبة الحصول على تقدير الجمهور .. هم أصحاب الرغبة في صيت الشهرة والانتشار العام بين الناس
من يسعون الحصول على أكبر عدد من المشاهدات وأكبر عدد من اللايكات من أفراد لا يعرفهم وليس بينهم علاقة مباشرة قوية، وهذاالاعجاب الذي يتمناه سيأخذ جزء كبير من الرضا والتقدير عن نفسه والذي هو في أيدي الجمهور, متى ما أشير اليه وتم ضغط زر الاعجابحتى تراه متنعما مختالا ومتى ما ابتعد عن الأضواء وانخفضت نسبة حصوله على زر الاعجاب قل تقديره ورضاه عن ذاته
الشهرة العامة قد يكون لها مكاسب مادية ومآرب أخرى.. لكن لها من المكابدة والمعاناة ما هو أعظم
الشهرة قد تجعل الفرد في حالة قلق وتوتر مستمر ليكسب رضا الجمهور عنه
الشهرة قد تجعل الفرد ينصح.. يعمل.. يترصد.. يدعي الكمالية ويعيش وهمها لأجل الجمهور ويصبح لذاته فاقدا مشابها لغيره باهتا.
التقدير من بيئة العمل:
التقدير في المجال المهني يكون في بيئة عمل صالحة داعمة وتكون بتقدير من الكادر الإداري وزملاء المهنة عن أداء الشخص ودوره المتقنوالاشادة بثمار أفكاره وابتكاره.. جميلة هي محاولات الموظف وسعيه الدؤوب لاكتساب التقدير من أصحاب العمل وهي من أكبر أسبابتطوير المهارات والتقدم في المسارات وتحقيق الإنجازات.
التقدير من الأصدقاء:
الصداقة أنواع .. فقد تكون قائمة على المنفعة (صديق المصلحة) يلتفت لك وتلتفت له وقت الحاجة فقط
وقد تكون قائمة على المشاركة للعب والضحك والترفيه عن النفس (الصديق الونيس)
والنوع الأخير .. هي الصداقة القائمة على الدعم, الوفاء في أصعب الظروف قبل أجملها (صديق المواقف)
وأكبر مكاسب تقدير الأصدقاء هو الشعور بالأنس والاطمئنان معهم.. الصديق هو الملجأ نهرب اليه من كدر الحياة وتقلبات الزمان,
وكل نوع عليه ما يلزمه لاستمرار عمر وجودة تلك الصداقة إذا تركها وتخلى عنها فانه يخسر تقدير الأنس والطمأنينة معهم.
التقدير من العائلة:
العائلة هم اللبنة الأولى في بناء شخصية الفرد.. منهم يستمد الشخص طرق المعاملة والمواجهة بالاكتساب والامتناع لمواجهة الحياة
(الوالدين والاخوة) هم الأقرب والأقوى في العلاقة والصلة.. أنت أمامهم واضح شفاف هم الأكثر مؤازرة ومشاركة لترحك وفرحك.. العائلةدعمهم مستمر دون من وتملل والحب منهم دون قيود وغير مشروط.. حافظ على متانة قربهم واكسب ثقتهم لا تخسر تقديرهم.
تقدير الذات:
تقدير الذات يكتسب حين تعز النفس وتترفع بها عن الدنايا وسوء الأفعال والأقوال وأن تحافظ على جمالك وتتخذ من أجود القيم نهجا وطريقاواحذر من سوء الأفعال أن تهوي بك للقاع الذي تستصغر به نفسك، تقديرك العالي لنفسك يأتي من قيمك ورقي أخلاقك والتي معها يكونتقدير جمال العالم والأشخاص من حولك هو الأصدق..
وهي القاعدة القوية التي منها تستطيع تحقيق جميع الغايات وكسب وتقديم التقدير لجميع الفئات المذكورة.

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