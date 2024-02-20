ثقافة التقدير

(MENAFN
- Al Watan) "كلنا في حاجة لشخص ينظر الينا"
كونديرا
الحاجة للتقدير.. هي المرتبة الرابعة من الاحتياجات الإنسانية لهرم (ماسلو)
الحياة بجودة ومعنى تكون بالمشاركة والتقدير.. حاجة الانسان للإيمان بقدراته والنظر لإنجازاته.. الإشادة والاعتراف بجدارته هي منالأسباب التي تدفع الانسان للتقدم..
الانسان في عالمه يبحث عن التقدير بنسب متفاوتة من:
الجمهور -بيئة العمل -الأصدقاء -العائلة -الذات.
التقدير من الجمهور:
أصحاب رغبة الحصول على تقدير الجمهور .. هم أصحاب الرغبة في صيت الشهرة والانتشار العام بين الناس
من يسعون الحصول على أكبر عدد من المشاهدات وأكبر عدد من اللايكات من أفراد لا يعرفهم وليس بينهم علاقة مباشرة قوية، وهذاالاعجاب الذي يتمناه سيأخذ جزء كبير من الرضا والتقدير عن نفسه والذي هو في أيدي الجمهور, متى ما أشير اليه وتم ضغط زر الاعجابحتى تراه متنعما مختالا ومتى ما ابتعد عن الأضواء وانخفضت نسبة حصوله على زر الاعجاب قل تقديره ورضاه عن ذاته
الشهرة العامة قد يكون لها مكاسب مادية ومآرب أخرى.. لكن لها من المكابدة والمعاناة ما هو أعظم
الشهرة قد تجعل الفرد في حالة قلق وتوتر مستمر ليكسب رضا الجمهور عنه
الشهرة قد تجعل الفرد ينصح.. يعمل.. يترصد.. يدعي الكمالية ويعيش وهمها لأجل الجمهور ويصبح لذاته فاقدا مشابها لغيره باهتا.
التقدير من بيئة العمل:
التقدير في المجال المهني يكون في بيئة عمل صالحة داعمة وتكون بتقدير من الكادر الإداري وزملاء المهنة عن أداء الشخص ودوره المتقنوالاشادة بثمار أفكاره وابتكاره.. جميلة هي محاولات الموظف وسعيه الدؤوب لاكتساب التقدير من أصحاب العمل وهي من أكبر أسبابتطوير المهارات والتقدم في المسارات وتحقيق الإنجازات.
التقدير من الأصدقاء:
الصداقة أنواع .. فقد تكون قائمة على المنفعة (صديق المصلحة) يلتفت لك وتلتفت له وقت الحاجة فقط
وقد تكون قائمة على المشاركة للعب والضحك والترفيه عن النفس (الصديق الونيس)
والنوع الأخير .. هي الصداقة القائمة على الدعم, الوفاء في أصعب الظروف قبل أجملها (صديق المواقف)
وأكبر مكاسب تقدير الأصدقاء هو الشعور بالأنس والاطمئنان معهم.. الصديق هو الملجأ نهرب اليه من كدر الحياة وتقلبات الزمان,
وكل نوع عليه ما يلزمه لاستمرار عمر وجودة تلك الصداقة إذا تركها وتخلى عنها فانه يخسر تقدير الأنس والطمأنينة معهم.
التقدير من العائلة:
العائلة هم اللبنة الأولى في بناء شخصية الفرد.. منهم يستمد الشخص طرق المعاملة والمواجهة بالاكتساب والامتناع لمواجهة الحياة
(الوالدين والاخوة) هم الأقرب والأقوى في العلاقة والصلة.. أنت أمامهم واضح شفاف هم الأكثر مؤازرة ومشاركة لترحك وفرحك.. العائلةدعمهم مستمر دون من وتملل والحب منهم دون قيود وغير مشروط.. حافظ على متانة قربهم واكسب ثقتهم لا تخسر تقديرهم.
تقدير الذات:
تقدير الذات يكتسب حين تعز النفس وتترفع بها عن الدنايا وسوء الأفعال والأقوال وأن تحافظ على جمالك وتتخذ من أجود القيم نهجا وطريقاواحذر من سوء الأفعال أن تهوي بك للقاع الذي تستصغر به نفسك، تقديرك العالي لنفسك يأتي من قيمك ورقي أخلاقك والتي معها يكونتقدير جمال العالم والأشخاص من حولك هو الأصدق..
وهي القاعدة القوية التي منها تستطيع تحقيق جميع الغايات وكسب وتقديم التقدير لجميع الفئات المذكورة.
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