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ورحل علي عبدربه غبان

2/20/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا كنت من سكان محافظة الوجه أو خارجها وقصدتها فمن المؤكد أنك عرفت أو سمعت في المجالس المديح والإشادة وحسن المعشر وطيب اللقاء عن الشيخ علي عبدربه غبان الذي يعتبر أحد العناوين للوجه وأحد أركانها ، حيث خدم المحافظة وأهلها من خلال مساهماته في معظم مشاريع المحافظة التي تنفذها الوزارات الحكومية المختلفة مقاولاً ومورداً وداعماً للمشاريع وهو مثالاً يحتذى فيه في الأمانه و الإخلاص والدقة والإتقان.
ويعتبر هذا الرجل أحد الداعمين للاعمال الإنسانية الخيريه في المحافظة والمنطقة ، فتجد الناس يقصدونه في منزله أو مكتبه ومقر عمله لشفاعة لدى جهة أو اشخاص لعلمهم التام بأن الجميع يقدره ويحترمه، أو الذين مرت بهم ضائقه ماليه أو حاجة من حوائج الدنيا لمساعدتهم والوقوف بجانبهم وهم متأكدين أنه لن يخذلهم .
قبل أيام رحل رجل المآثر والمناقب الفضيلة، رحل رجل الطيب والتواصل، رحل رجل الكرم وحسن اللقاء والبشاشه، رحل علم من أعلام محافظة الوجه رحل الصديق الغالي علي عبدربه غبان الذي اسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجمعنا به في جنة عرضها السموات والأرض.

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