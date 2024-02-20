ورحل علي عبدربه غبان

(MENAFN
- Al Watan) إذا كنت من سكان محافظة الوجه أو خارجها وقصدتها فمن المؤكد أنك عرفت أو سمعت في المجالس المديح والإشادة وحسن المعشر وطيب اللقاء عن الشيخ علي عبدربه غبان الذي يعتبر أحد العناوين للوجه وأحد أركانها ، حيث خدم المحافظة وأهلها من خلال مساهماته في معظم مشاريع المحافظة التي تنفذها الوزارات الحكومية المختلفة مقاولاً ومورداً وداعماً للمشاريع وهو مثالاً يحتذى فيه في الأمانه و الإخلاص والدقة والإتقان.
ويعتبر هذا الرجل أحد الداعمين للاعمال الإنسانية الخيريه في المحافظة والمنطقة ، فتجد الناس يقصدونه في منزله أو مكتبه ومقر عمله لشفاعة لدى جهة أو اشخاص لعلمهم التام بأن الجميع يقدره ويحترمه، أو الذين مرت بهم ضائقه ماليه أو حاجة من حوائج الدنيا لمساعدتهم والوقوف بجانبهم وهم متأكدين أنه لن يخذلهم .
قبل أيام رحل رجل المآثر والمناقب الفضيلة، رحل رجل الطيب والتواصل، رحل رجل الكرم وحسن اللقاء والبشاشه، رحل علم من أعلام محافظة الوجه رحل الصديق الغالي علي عبدربه غبان الذي اسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجمعنا به في جنة عرضها السموات والأرض.
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