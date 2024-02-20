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مكتبة الملك عبدالعزيز تقيم معرضا وعدة فعاليات احتفاء بـيوم التأسيس

2/20/2024 2:24:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة معرضًا تاريخيًا يضم مجموعة متنوعة من مقتنياتها النادرة، التي تعبر عن مراحل متعددة من التاريخ السعودي، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تؤصل للتاريخ والتراث الوطني، وذلك في إطار احتفاء المكتبة بـ"يوم التأسيس"الذي يوافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.
وتشمل الفعاليات زيارة المرضى الأطفال في مستشفى الشميسي، ضمن برنامجها الثقافي الشامل للأطفال من ذوي الإقامة الدائمة بالمستشفيات، في إطار المسؤولية الاجتماعية، كما تقدم مجموعة من الإهداءات التي تتضمن عددًا من مطبوعات المكتبة الخاصة بقصص الأطفال العربية والمترجمة، والمصحوبة برسومات متنوعة.
ويشارك فرع المكتبة بمركز الملك سلمان الاجتماعي بمعرض صور ملامح وأمكنة سعودية، عرضت فيه مجموعة من الصور النادرة التي تعبر عن تاريخ المملكة في مراحل تاريخية متعددة، وتظهر ملامح الأمكنة السعودية الحافلة بالآثار والتراث وجماليات الطبيعة في مختلف مناطق المملكة، كما عرضت المكتبة لعدد من كتب الرحالة الذين زاروا المملكة في فترات تاريخية مختلفة، وسجلوا يوميات رحلاتهم بالكلمات والصور، كما عرضت فيلمًا سينمائيًا يسرد نمط الحياة في الجزيرة العربية سابقًا، والتحولات التي شهدها المجتمع السعودي.
وتحتفي المكتبة في فرعها بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بعدة فعاليات متنوعة للعائلة، وتفعيل مبادرة عام الإبل التي طرحتها وزارة الثقافة للعام 2024م، وتنظيم مجموعة من الأركان التراثية، مع مشاركة من هيئة تطوير بوابة الدرعية بقصص أطفال عن يوم التأسيس.
وعززت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فعالياتها بـ"يوم التأسيس" بوجود المكتبات المتنقلة، التي تتضمن أكثر من ألف عنوان من إصدارات المكتبة ومن مقتنياتها من الكتب الحديثة، وستطلق هذه الفعالية في عدد من الحدائق العامة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 مع استضافة لجمعية وقار للمسنين.

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