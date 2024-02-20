سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على مكاسب فوق مستويات 12 ألف نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على مكاسب فوق مستويات 12 ألف نقطة
التاريخ
2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر للجلسة الـ 14 على التوالي كاسبا 11 نقطة فوق مستويات 12 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 106 شركات ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.
MENAFN20022024000089011017ID1107876324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.