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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على مكاسب فوق مستويات 12 ألف نقطة

2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر للجلسة الـ 14 على التوالي كاسبا 11 نقطة فوق مستويات 12 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 106 شركات ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

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