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أدير العقارية تطرح درب الحرمين للبيع في مزاد هجين (حضوري - إلكتروني)

2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تطرح "أدير العقارية" الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة؛ مشروع "درب الحرمين" في جدة، للبيع في مزاد هجين (حضوري - إلكتروني) يُقام يوم الأربعاء 6 مارس 2024م في قاعة فندق راديسون بلو، جدة بلازا - بحي النسيم, وعبر المنصة السعودية للمزادات عند تمام الساعة 4 عصرًا.
ويوفر المشروع مجموعة مُبهرة من الفرص العقاريّة، التي تتنوع بين أراضٍ سكنيّة فسيحة لبناء منازل الأحلام، وأراضٍ تجاريّة واعدة تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 156 ألف م2 من الأراضي المطوّرة بإجمالي 40 قطعة (15 منها سكنية، و19 تجارية محوريّـــــة وثانويّــــــة، و6 محال تجزئة) تُهيئ درب الاستثمار الواعد وتدرّ أرباحاً تفوق

من جانبه أشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية إلى أن مشروع "درب الحرمين" يعتبر بوابة ذهبية لتحقيق أحلام المستثمرين والطموحين الساعين لبناء مستقبلهم الاستثماري العامر، لما يتمتع به من مواصفات ومميزات وضعته في قمة المشاريع العقارية في جدة والتي يُتوقع لها أن تحصد الأرباح المُجزية.
وأضاف الحربي ، يتربّع "درب الحرمين" على طريق الملك عبدالله وسط حي الفيحاء، بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسة التي توفّر وصولاً سريعاً لكافة أنحاء المدينة أبرزها: (طريق الحرمين السريع- طريق الملك فهد- طريق المدينة المنورة السريع- طريق الأندلس- شارع فلسطين- شارع الأمير ماجد). كما يتباهى المشروع بقربه من أهم معالم الجذب والخدمات بالمدينة: (السلام مول، جامعة الملك عبدالعزيز، مستشفى سليمان الحبيب، الأندلس مول، محطة قطار الحرمين، جامعة دار الحكمة، إعمار سكوير، جامعة عفت، جدة التاريخية، دوار السارية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي). علاوةً على ذلك يتمتع مشروع درب الحرمين ببنية تحتيّة ذكيّة ومتكاملة صُممت لتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لساكنيها، وأعلى قيمة استثماريّة لأصحاب المشاريع والمحلات التجاريّة المتوسطة والصغيرة.
ودعا "الحربي" كبار المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في هذا المزاد الاستثنائي، الذي يعتبر فرصة فريدة للاستثمار في مشروع يحمل العديد من المميزات ويوفر فرصًا واعدة لإطلاق المشاريع العقارية السكنية والتجارية الرائدة التي تدر عوائد استثمارية مجزية.

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