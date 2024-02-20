التأمينات: 15 سنة السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

التأمينات: 15 سنة السن الأدنى للاشتراك الإلزامي
التاريخ
2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في النظام هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل.
وقالت التأمينات عبر حسابها بمنصة إكس، إنه يشترط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.
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