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التأمينات: 15 سنة السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في النظام هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل.
وقالت التأمينات عبر حسابها بمنصة إكس، إنه يشترط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.

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