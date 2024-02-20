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الموارد تكشف آلية تطبيق قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار سيكون على النحو التالي:
1- الإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
2- الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقط.
ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة،وضمان استمراريتها في سوق العمل.

MENAFN20022024000089011017ID1107876321

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