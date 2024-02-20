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بدء موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر تحفيزا للتسوق المبكر

2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن بدء التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى 5 شوال 1445هـ الموافق 14 أبريل 2024م.
وبينت أن عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لموسم رمضان وعيد الفطر حتى الآن بلغ 3331 رخصة تخفيضات شملت أكثر من 5 ملايين منتج، أبرزها: الأزياء، والأدوات المنزلية بأنواعها، والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، والعطور وغيرها.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات إلكترونياً عبر الرابط (اضغط هنا ).

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