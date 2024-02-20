بدء موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر تحفيزا للتسوق المبكر

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن بدء التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى 5 شوال 1445هـ الموافق 14 أبريل 2024م.
وبينت أن عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لموسم رمضان وعيد الفطر حتى الآن بلغ 3331 رخصة تخفيضات شملت أكثر من 5 ملايين منتج، أبرزها: الأزياء، والأدوات المنزلية بأنواعها، والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، والعطور وغيرها.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات إلكترونياً عبر الرابط (اضغط هنا
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