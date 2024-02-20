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الدائرة في وَسَط الماء تكبر ثم تكبر

2/20/2024 2:24:28 PM
(MENAFN- Al Watan) من يدفع ثمن الأخطاء؟.في ظل تنوّع التعليم والتقنية وتعدد المهن والمهام والتنافس الشديد بين مختلف فئات المجتمعفي هذا الزمن لا يستطيع المرء الاختيار فيمَا هو يتناسب مع قدراته الفكرية أو الجسدية إلا القلة القليلة وذلك لوجود تفاوت كبير في المدخولات المالية للفرد ومع ارتفاع وَرقة حساب الحياة المعيشية وفي جميع أنحاء العالم لهذا لم يعد الاختيار من حق الدارس بل ما تُمليه الظروف لأن المهنة بل والهواية وجر معها الإبداع وغيره ما يجعل مسألة الاختيار مقارنًا مع المدخولات المالية لتوفير حياة كريمة في صعوبة بالغة والتلاعب في الوقت مجازفة محفوف بالخطر تدفع ثمنها من عُمرك لآن العالم المتسارع لا يرحم المتكاسل ولو كان ذلك على حساب أجمل أيام حياته وصباه. وتأجيل بعض المهام لوقت بلا سبب هذا يفوّت عليك الفرصة لتتراكم الالتزامات وقد تشترك مع أفراد الأسرة لتوقف عجلة التطوّر الفردي لتعمَ في محيطها الصغير ومن أعظم مسببات حصول هذا الأمر استهتار البعض في واجباته الفردية والمجتمعية ورمي هذه المسؤوليات على بقية الأسرة لتدفع الثمن وهذا قد يتسبب في تأخير وربما إنهاء مستقبل أسرة بالكامل لأن بعض الأخطاء كارثية لا قدر الله.ومنها يصعب حلها إلا عن طريق الاختيار المُلزم أو التنازل المُجبر.والاعتقاد بأن الخطأ ليس له ثمن هذا جهل كبير بل جميع الأخطاء لا تخرج عن ثلاث إما أن تدفع ثمنهُ بنفسك أو ذنب يكتب عليك أو شخصًا ما يتحمله وفي هذا الزمن غالبًا من يدفع الثمن شخص آخر بطريقة لا يعلم بها المخطئ أو الذي دفع الثمن
ولا سيما الآباء والأمهات أو المسئول عن الأسرة. لهذا تجد الكثير من الأسر من مسببات تدني وضعها المادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي سبب تراكم أخطاء تسبب بها افراد من الأسرة مثل بعض الشباب الذين لا همّ لهم إلا ارتياد مراكز الترفيه واللهو خارج منظومة الأولويات الهامة تليه الثانويات وفي منتهى الجهل والتجاهل المستمر على هذا الحال بينما أولياء الأمور يدفعون الثمن غاليًا لتصبح الدائرة في وَسَط الماء تكبر ثم تكبر إلى أن تُغطي كامل البُحيرة كما هو حال بعض الأُسر.

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