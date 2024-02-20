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نائب أمير مكة يتفقد 37 مشروعا في محافظتي خليص والكامل

2/20/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظتي خليص والكامل.
واستهل الأمير مشعل الجولتين بزيارة محافظة خليص، حيث رأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظة 10 مشاريع، شملت (مبادرة إنشاء وتطوير الطرق الحضرية، مشاريع الإنارة، البنية التحتية لصناعية غران، مبادرة إنشاء وتطوير المباني، تحسين وتجميل ممشى غران، تحسين وتجميل المداخل، صيانة وتأهيل الطرق، منتزه خليص الوطني، منتزه وادي قديد، منتزه ودغان.
عقب ذلك، واصل نائب أمير مكة جولته بزيارة محافظة الكامل، ورأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 27 مشروعا، شملت 6 مشاريع للقطاعي الصحي (إنشاء وحدة غسيل الكلى، استحداث النظام الطبي الإلكتروني، تركيب الهاندريل، إحلال فينيل وأرضيات، تأمين أجهزة التصوير التشخيصي، المنافسات الاستثمارية)، و 5 مشاريع للتعليم الجامعي (فرع الكلية التطبيقية بجامعة جدة بالمحافظة، كرسي جامعة جدة لتنمية المحافظة، وحدة البحث والابتكار بفرع جامعة جدة بالمحافظة، متطلبات السلامة الإنشائية بمقر الجامعة في المحافظة، البنية التحتية بفرع الجامعة).
أما مشاريع القطاع البلدي فشملت 16 مشروعا تمثلت في (صيانة وتأهيل الحدائق العامة، صيانة مدرجات ملعب البلدية، صيانة اللوحات الإرشادية بالبلدية، صيانة اللوحات الإعلانية، صيانة الشوارع الداخلية، صيانة حدائق، صيانة - صيانة الحواجز الخرسانية، صيانة مداخل المراكز التابعة لبلدية المحافظة، تأهيل المرافق العامة).
وخلال زيارته لمحافظتي خليص والكامل، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة عددا من أهالي المحافظين واستمع لمطالبهم.
ويواصل الأمير سعود بن مشعل جولاته التفقدية يوم غد الأربعاء بزيارة محافظة

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