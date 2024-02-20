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فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط عسير بجازان

2/20/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير منطقة عسير فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط منطقة عسير بمنطقة جازان لمشروع طريق عسير - جازان السريع حيث تهدف هذه الخطوة للبحث عن أفضل الشركات المختصة في أعمال الطرق، استمراراً للخطوات التي يتم اتباعها عند تنفيذ المشاريع الكبرى، بما يضمن تنفيذ المشاريع بأعلى معايير السلامة والجودة.
وأوضحت أن الطريق يمتد من منطقة الفرعاء بعسير إلى ساحل البحر الأحمر عبر منطقة جازان بطول 136 كم، ويحتوي على 6 تقاطعات و 57 جسرًا، بمجموع أطوال 18 كم بالإضافة إلى 11 نفقًا بطول 9.2 كم ويحتوي على 3 مسارات في كل اتجاه بنموذج عقد التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة. وستكون مدة العقد 30 سنة.
وأشارت الهيئة إلى أن الطريق سيعزز من ترابط المنطقتين ودعم الحركة السياحية واللوجستية بينهما، كما يسهم في الحفاظ على مكانة المملكة في مؤشر الترابط، حيث تعد الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ودعت الهيئة والمركز الجهات المهتمة بأعمال الطرق إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الاثنين الموافق 19 مارس2024 م الساعة 3 مساًء بتوقيت المملكة.

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