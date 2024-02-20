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السجن والغرامة لمن يسقط أو يهين العلم السعودي

2/20/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنا مع احتفال السعودية بذكرى يوم التأسيس، حذرت النيابة العامة من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، وكل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام. وقالت النيابة إن كل من يسقط أو يعدم أو يهين بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ :
- السجن لمدة سنة.
- غرامة مالية قدرها 3000 ريال
- إحدى هاتين العقوبتين.

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