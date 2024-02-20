السجن والغرامة لمن يسقط أو يهين العلم السعودي

(MENAFN
- Al Watan) تزامنا مع احتفال السعودية بذكرى يوم التأسيس، حذرت النيابة العامة من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، وكل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام. وقالت النيابة إن كل من يسقط أو يعدم أو يهين بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ :
- السجن لمدة سنة.
- غرامة مالية قدرها 3000 ريال
- إحدى هاتين العقوبتين.
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