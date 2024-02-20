مكافحة الأمراض المشتركة

(MENAFN
- Al Watan) أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بالتشارك مع هيئة الصحة العامة (وقاية) ورشة عمل بمحافظة جدة، بهدف تطوير التعاون وتعزيز دور مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.
واستعرضت الورشة الإجراءات اللازمة لتحسين نظام الرصد المتكامل والمشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب بحث ودراسة وجود لجنة علمية مشتركة تعمل على الأدلة والمفاهيم العلمية في التشخيص الحيواني والحشري ومكافحة العدوى، وبحث آليات البيانات وربطها بأنظمة الجيومكانية.
وناقشت الورشة أهمية حصر القدرات المخبرية الحالية والتحديات وحلول التحسين، إضافة إلى بحث ودراسة تحسين الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في نطاق الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض المشتركة.
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