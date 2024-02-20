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مكافحة الأمراض المشتركة

2/20/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بالتشارك مع هيئة الصحة العامة (وقاية) ورشة عمل بمحافظة جدة، بهدف تطوير التعاون وتعزيز دور مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.
واستعرضت الورشة الإجراءات اللازمة لتحسين نظام الرصد المتكامل والمشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب بحث ودراسة وجود لجنة علمية مشتركة تعمل على الأدلة والمفاهيم العلمية في التشخيص الحيواني والحشري ومكافحة العدوى، وبحث آليات البيانات وربطها بأنظمة الجيومكانية.
وناقشت الورشة أهمية حصر القدرات المخبرية الحالية والتحديات وحلول التحسين، إضافة إلى بحث ودراسة تحسين الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في نطاق الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض المشتركة.

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