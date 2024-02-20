إنجليزية تدير قانونية القدم

(MENAFN
- Al Watan) عين الاتحاد السعودي لكرة القدم الإنجليزية بولي هاندفورد رئيسا للشؤون القانونية، وتحمل هاندفورد التي تدرجت في الشؤون القانونية في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ 2014 حتى تولت منصب رئيس الشؤون القانونية، شهادة البكالوريوس في الحقوق والقانون والتي حصلت عليها عام 1998.
وتملك هاندفورد خبرة 25 عاما في القانون الرياضي، الأمر الذي أهلها للعمل عضوا بلجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، وعضوا بلجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ((يويفا)).فضلا عن توليها منصب نائب رئيس الشؤون القانونية في الاتحاد الإنجليزي للرجبي خلال الفترة من 2010-2013.
وتملك هاندفورد خبرات عملية في مجال القانون الرياضي، حيث كانت مسؤولة عن جميع الجوانب القانونية في الاتحاد الإنجليزي.
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