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إنجليزية تدير قانونية القدم

2/20/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) عين الاتحاد السعودي لكرة القدم الإنجليزية بولي هاندفورد رئيسا للشؤون القانونية، وتحمل هاندفورد التي تدرجت في الشؤون القانونية في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ 2014 حتى تولت منصب رئيس الشؤون القانونية، شهادة البكالوريوس في الحقوق والقانون والتي حصلت عليها عام 1998.
وتملك هاندفورد خبرة 25 عاما في القانون الرياضي، الأمر الذي أهلها للعمل عضوا بلجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، وعضوا بلجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ((يويفا)).فضلا عن توليها منصب نائب رئيس الشؤون القانونية في الاتحاد الإنجليزي للرجبي خلال الفترة من 2010-2013.
وتملك هاندفورد خبرات عملية في مجال القانون الرياضي، حيث كانت مسؤولة عن جميع الجوانب القانونية في الاتحاد الإنجليزي.

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