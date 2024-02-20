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شهداء غزة يقتربون من حاجز الـ30 ألفا

2/20/2024 2:24:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يقترب عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ137 على التوالي من 30 ألفًا، إذ سجلت الحصيلة الجديدة ارتفاع العدد إلى 29195 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69170 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 103 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 142 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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