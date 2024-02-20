Tuesday, 20 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد أكثر شخصية في الشرق الأوسط تحوز على اهتمام الصحافة الأمريكية

2/20/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) حاز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على المرتبة الأولى كأكثر شخصية سياسية حظيت باهتمام الصحافة الأمريكية بنسبة 60% وفقا لدراسة بحثية في إحدى الجامعات الأمريكية.
وكانت الدراسة قد أجراها المبتعث من جامعة الملك خالد الزميل محمد شامي بعنوان "تغطية الصحافة الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط" ضمن أطروحة الماجستير في جامعة تكساس التقنية بينت أن الاهتمام الذي حظي به ولي العهد يعكس الدور المحوري له في معالجة قضايا الشرق الأوسط ومنها ترأسه الاجتماع المشترك للدول العربية والإسلامية في الرياض لبحث الوضع في غزة والخطط الطموحة ضمن رؤية 2030 التي نالت اهتماما واسعا.
وعن موضوع البحث؛ قال شامي: يحقق هذا البحث في تصورات الطلاب والصحفيين العرب المقيمين في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية الأمريكية للشرق الأوسط ويتعمق في الأسئلة الحرجة المحيطة بتصوير قضايا الشرق الأوسط في الصحافة الأمريكية، ويعالج المخاوف بشأن استخدام الصور النمطية التي عفا عليها الزمن وتأثير المشهد السياسي المتنوع على هوية المشاركين والشعور

وأضاف: باستخدام نظرية التأطير، يستكشف البحث كيفية بناء روايات وسائل الإعلام، ودور الاختيار والتركيز والقوالب النمطية وهيكلة القصة والخيارات المعجمية والتأطير المقارن في تشكيل التصور العام، إلى جانب ذلك، تطبق الدراسة نظرية وضع جدول الأعمال لتحليل كيفية إعطاء الصحافة الأمريكية الأولوية للشخصيات والأحداث السياسية في الشرق الأوسط، مما يؤثر على ما يعتبر مهما أو جديرا بالنشر.
وتابع: تهدف أهداف البحث إلى تقييم مستوى الاهتمام الذي أبدته الصحافة الأمريكية بقضايا الشرق الأوسط، وقياس دقة تغطيتها، وفهم التأثير على تجارب الصحفيين والطلاب العرب في الولايات المتحدة، وتحديد الشخصيات السياسية الأكثر تغطية في الشرق الأوسط. باستخدام نهج مختلط الأساليب، إذ تساهم النتائج في فهم أعمق للتفاعل المعقد بين التمثيلات الإعلامية ووجهات نظر الأفراد الذين لديهم وجهة نظر ثقافية مزدوجة.
وحول أبرز النتائج البحثية الأخرى؛ قال شامي: كشفت الدراسة عن أن عينة البحث -الصحفيين والطلبة العرب- أشارت إلى أن زيادة التحيز في تغطية الصحافة الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط مع وجود تأطير سلبي لها مما انعكس على شعورهم بتأثير التحيز على الاندماج والتفاعل الاجتماعي لهم في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرصهم الوظيفية وزيادة القلق والضغوطات، كما أظهر المشاركين تأثير تغطية الصحافة الأمريكية المتحيزة للحرب في غزة بارتفاع ظاهرة الأسلاموفوبيا ، إضافة إلى ذلك، كانت أبرز المواضيع الرئيسية المتحيزة للصحافة الأمريكية حسب عينة البحث: الإرهاب، تشويه صورة الإسلام، حقوق المرأة، تبسيط المواضيع المعقدة للصراع، الصور النمطية.
أهم نسب الاستطلاع في نتائج البحث
- الاهتمام الذي أبداه العرب المقيمين في متابعة التغطية الصحفية الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط تراوح بين متوسط 30% ودائما 25%.
-الصحافة الأمريكية توفر تغطية متكاملة لقضايا الشرق الأوسط (30%؜ لا يتفقون بشدة) و(31% لا يتفقون نوعا ما).
-التغطية الإعلامية الأمريكية لأحداث الشرق الأوسط دقيقة بشكل عام (44% لا يتفقون بشدة) و(29% لا يتفقون نوعا ما).
-تغطي الصحافة الأمريكية قضايا الشرق الأوسط دون تحيز (58% لا يتفقون بشدة) و(19% لا يتفقون نوعا ما).
-تقدم التغطية الإعلامية الأمريكية للشرق الأوسط وجهات نظر وآراء متنوعة (35% لا يتفقون بشدة) و(26% لا يتفقون نوعا ما).
-تغطي الصحافة الأمريكية الأحداث السلبية في الشرق الأوسط بشكل متكرر أكثر مما تغطي الأحداث الإيجابية (44% يتفقون بشدة) و(24% يتفقون نوعا ما).

MENAFN20022024000089011017ID1107876311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث