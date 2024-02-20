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محافظ الطائف يناقش تطوير الأندية

2/20/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار عبر الاتصال المرئي مع وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ومدير عام إدارة شؤون الأندية ابتهال الساير، أوضاع الأندية الرياضية بالطائف. وثمّن محافظ الطائف، جهود الوزارة في دعم الأندية الرياضية، متطلعاً لعمل مشترك لدعم أندية الطائف الرياضية وصعودها لدوري الأضواء. بدوره، أكد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، اهتمام الوزارة بالأندية الرياضية في الطائف.

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