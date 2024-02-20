محافظ الطائف يناقش تطوير الأندية

محافظ الطائف يناقش تطوير الأندية
التاريخ
2/20/2024 2:24:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) ناقش محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار عبر الاتصال المرئي مع وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ومدير عام إدارة شؤون الأندية ابتهال الساير، أوضاع الأندية الرياضية بالطائف. وثمّن محافظ الطائف، جهود الوزارة في دعم الأندية الرياضية، متطلعاً لعمل مشترك لدعم أندية الطائف الرياضية وصعودها لدوري الأضواء. بدوره، أكد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، اهتمام الوزارة بالأندية الرياضية في الطائف.
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