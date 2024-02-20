Tuesday, 20 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيلي تستخدم إخفاقات ترمب للصعود

2/20/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) استغلت نيكي هيلي الأيام الأخيرة من منافستها التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية مع دونالد ترمب لصقل حجتها بأنها المرشحة الوحيدة المتبقية التي يمكنها توحيد الأمريكيين، على الرغم من الانتصارات الانتخابية للرئيس السابق حتى الآن وفوزه.
مستخدمة كلمات ترمب المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تعزيز المكانة
وبينما تستعد ولاية كارولينا الجنوبية للتصويت حيث ساعد فوز ترمب في الانتخابات التمهيدية لعام 2016 في تعزيز مكانته كمرشح متقدم، وهو يتباهى بدعم جميع كبار القادة المنتخبين في الولاية وجميع الجمهوريين في الكونجرس باستثناء واحد.
أكدت هيليأن قدرتها على الصمود في السباق، بعد أن تفوقت على عشرات المرشحين الذين خاضوا السباق أيضًا، تعني أنها ستظل فيه لفترة طويلة. إن جمع التبرعات المكثف يمكن أن يبقيها مستمرة على الرغم من خسائرها السابقة أمام ترمب.
وجزء من حجة هيلي هو عرضها المستمر لخبرتها في السياسة الخارجية، بعد أن عملت سفيرة ترمب لدى الأمم المتحدة لمدة عامين، حيث إن المزيد والمزيد من ظهورها في حملتها الانتخابية يظهر مجالات تقول إنها كانت ستتصرف فيها بشكل مختلف عن رئيسها السابق.
تشجيع روسيا
وقالت هيلي خلال لقاء: ((سأضرب بالتأكيد المطرقة على دولنا في الناتو التي يتعين عليها أن تتحمل ثقلها، لكن عليك أن تفعل ذلك خلف أبواب مغلقة)).
لقد كانت إشارة إلى تحذير ترمب لحلفاء الناتو خلال تجمع انتخابي في وقت سابق من هذا الشهر بأنه ((سيشجع)) روسيا ((على فعل ما يريدون بحق الجحيم)) بالدول ((الجانحة)) - الدول التي يرى أنها لا تفعل ما عليها- التي تعد جزءا من هذا التحالف. وقال زعيم الناتو إن هجمات ترمب على التحالفات الدولية القائمة منذ فترة طويلة والمساعدات الخارجية يمكن أن تقوض الأمن وتعرض القوات الأمريكية والأوروبية للخطر.
وقالت هيلي: ((علينا أن نتأكد من إخبار شركائنا أنه من مصلحتهم أن يحافظوا على ثقلهم)). وقالت: ((لقد فعل ترمب ذلك بقوله إنه سيشجع بوتين على غزو حلفائنا وهذه هي الطريقة الخطأ)).
الدعوة للتصويت
وزادت هيلي من حدة تلك التعليقات خلال حملة انتخابية في مدينة سمتر بوسط ولاية كارولينا الجنوبية، التي تضم قاعدة للقوات الجوية إضافة إلى عديد من المحاربين القدامى. وقالت إن ترمب ((يقف إلى جانب البلطجي)) فلاديمير بوتين، الذي وصفته بأنه ((ديكتاتور قتل خصومه السياسيين)).
إنها حجة تطرحها في إعلان تلفزيوني جديد، وهو جزء من موجة إعلانية بقيمة 6 ملايين دولار أطلقتها هيلي في الأسابيع الأخيرة من الحملة في جميع أنحاء ولايتها.
وأشارت إلى أن أي شخص لم يصوت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 3 فبراير -التي اجتذبت أقل من 5% من الناخبين المؤهلين على مستوى الولاية- يمكنه التصويت في هذه الانتخابات، حيث تسعى للحصول على دعم متقاطع من الأشخاص الذين يريدون الإدلاء بأصواتهم ضد ترمب.

MENAFN20022024000089011017ID1107876309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث