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أطفال غزة يواجهون خطر الموت مع مزيد من عمليات الإجلاء

2/20/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وجدت دراسة أجرتها وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن واحدا من كل ستة أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد في المنطقة المعزولة والمدمرة إلى حد كبير في شمال قطاع غزة، حيث أمرت إسرائيل بعمليات إجلاء جديدة.
وقال تيد شيبان، مسؤول اليونيسيف، في بيان: ((قطاع غزة يستعد ليشهد انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المستوى الذي لا يطاق بالفعل لوفيات الأطفال في غزة)).
ويرى التقرير أن البؤس يتفاقم في جميع أنحاء المنطقة، حيث أدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي شنته إسرائيل رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، ومحو أحياء بأكملها وتشريد أكثر من %80 من السكان.
فقر شديد
ويقول التقرير الصادر عن مجموعة التغذية العالمية، وهي شراكة معونة تقودها اليونيسف، إن أكثر من 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة يتناولون مجموعتين غذائيتين أو أقل يوميا، وهو ما يعرف بالفقر الغذائي الشديد. وتتأثر نسبة مماثلة بالأمراض المعدية، حيث يعاني 70 % من الإسهال في الأسبوعين الماضيين.
ويفتقر أكثر من 80 % من المنازل إلى المياه النظيفة والآمنة، حيث تحصل الأسرة المتوسطة على لتر واحد (ربع) للشخص الواحد يوميًا، وفقًا للتقرير الذي صدر أمس الإثنين.
وفي مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تدخل معظم المساعدات الإنسانية، يبلغ معدل سوء التغذية الحاد 5%، مقارنة بنحو 15% في شمال غزة، الذي عزلته المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانقطعت عنه المساعدات إلى حد كبير لعدة أشهر. وذكر التقرير أنه قبل الحرب كان المعدل في أنحاء غزة أقل من %1.
أزمة غذائية
وخلص تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أزمة غذائية، حيث يواجه ربع السكان المجاعة.
وتقول إسرائيل إنها لا تقيد استيراد الإمدادات الإنسانية، لكن جماعات الإغاثة تقول إن توصيل الإمدادات داخل غزة تعرقل بشدة بسبب إغلاق الطرق الإسرائيلية، والقتال المستمر وانهيار القانون والنظام.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، المزود الرئيسي للمساعدات في غزة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن إسرائيل تحتجز شحنة غذائية يمكن أن تطعم أكثر من مليون شخص.

ملاجئ مكتظة
وتعهدت إسرائيل بتوسيع هجومها إلى مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى أماكن أخرى هربا من القتال. واحتشد كثيرون في مخيمات مترامية الأطراف وملاجئ مكتظة تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود المصرية. وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء حيي الزيتون والتركمان على الطرف الجنوبي لمدينة غزة، في إشارة إلى أن المسلحين الفلسطينيين ما زالوا يقاومون بشدة في مناطق شمال غزة التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تم تطهيرها إلى حد كبير قبل أسابيع.
وقال سكان إن غارات جوية ومعارك برية عنيفة وقعت في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.

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