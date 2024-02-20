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تقرير بريطاني: روسيا تعمل على زعزعة استقرار الدول الأوروبية

2/20/2024 2:24:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت مؤسسة بحثية، مقرها المملكة المتحدة، أن روسيا تعيد بناء قدرتها على زعزعة استقرار الدول الأوروبية، وتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يشكل تهديدا إستراتيجيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الوقت الذي يركز فيه أعضاؤه على الحرب في أوكرانيا.
وفي تقرير شامل، يرى الباحثون في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن الدول الغربية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، لمواجهة استخدام موسكو الحرب غير التقليدية إذا أرادت أن تنجح في صد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكتب المؤلفون: جاك واتلينغ وأولكسندر في. دانيليوك ونيك رينولدز، مشيرين إلى منطقة البلقان بوصفها منطقة مهيأة للأذى: ((مع إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، فإن لروسيا مصلحة في خلق أزمات أبعد من ذلك)).
هجمات غير تقليدية
وقال المؤلفون: ((لدى روسيا أيضًا مصلحة نشطة في زعزعة استقرار شركاء أوكرانيا. ومع سلسلة من الانتخابات المقبلة في جميع أنحاء أوروبا، هناك مجموعة واسعة من الفرص لتفاقم الاستقطاب)).
وصدر التقرير، المكون من 35 صفحة وأعدته المؤسسة البحثية التي تأسست في 1831، قبل أيام فقط من الذكرى الثانية للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
ويقول التقرير إنه بينما فشلت الجهود الروسية في زعزعة استقرار دول مثل مولدوفا بسبب الثغرات الأمنية والطرد الجماعي لعناصر الكرملين، فإن الجيش الروسي يعمل الآن على تعزيز قدرته على شن هجمات غير تقليدية.
وباستخدام وثائق، تم الحصول عليها من أجهزة المخابرات الروسية ومقابلات مع هيئات رسمية في أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية، ينسج التقرير سردًا لجهود روسيا لتوسيع نفوذها إلى ما هو أبعد من الصراع الحالي في أوكرانيا.
وأضافت الوثائق: ((التهديد يمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا والتعاون النشط لتلك الدول المستهدفة))، وحثت على ((اليقظة المستمرة)) بشأن مجموعة من القضايا.
ضغط عسكري مستمر
وعندما بدأ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، توقع بعض المحللين أن الأمر قد يستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أيام حتى تتمكن القوات الروسية من الاستيلاء على العاصمة كييف.
ومع دخول الحرب الآن عامها الثالث، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تحويل هذا الفشل الأولي لمصلحته من خلال انتظار وقته وتراجع الدعم الغربي لأوكرانيا، بينما تحافظ موسكو على ضغطها العسكري المستمر على طول خط المواجهة.
ولا يزال الجدول الزمني الأطول لبوتين له جانب سلبي، حيث يتسبب الصراع في خسائر فادحة لروسيا من خلال استنزاف مواردها الاقتصادية والعسكرية، وتأجيج التوترات الاجتماعية حتى في الوقت الذي كانت فيه وفاة زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني بمثابة تذكير مروع بحملة القمع القاسية التي يشنها الكرملين على المعارضة. رغبة محادثات السلام
وأشار بوتين، مرارا وتكرارا، إلى رغبته في التفاوض على إنهاء القتال. لكنه حذر من أن روسيا ستتمسك بمكاسبها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدم الرئيس الروسي مقابلة مع مضيف قناة ((فوكس نيوز)) السابق، تاكر كارلسون، لحث الولايات المتحدة على دفع أوكرانيا ((التابعة لها)) إلى محادثات السلام، معلنا أننا ((عاجلا أم آجلا سوف نتوصل إلى اتفاق))، بينما غذت بعض التطورات الأخيرة تفاؤل الكرملين.
تراجع الدعم الغربي
وبينما يراقب الكرملين المزيد من العلامات على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا، استولت القوات الروسية على معقل أفدييفكا الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد معركة شرسة أبلغت فيها القوات الأوكرانية عن نقص يائس في الذخائر. وقد مهدت عملية الاستيلاء الطريق أمام توغل روسي محتمل في عمق الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وقال جاك واتلينج ونيك رينولدز من ((رويال يونايتد)): ((على الرغم من عدم حدوث أي هجوم واسع النطاق حاليًا، فإن الوحدات الروسية مكلفة بتنفيذ هجمات تكتيكية أصغر تؤدي على الأقل إلى إلحاق خسائر ثابتة بأوكرانيا، وتسمح للقوات الروسية بالاستيلاء على المواقع والاحتفاظ بها. بهذه الطريقة، يواصل الروس الضغط المستمر على عدد من النقاط)).
تحديات تواجه الجيش الروسي:
الدفاعات الجوية الأوكرانية منعت فعليا الطائرات الحربية الروسية من دخول المجال الجوي الأوكراني.
شنت القوات الأوكرانية هجمات جريئة بالصواريخ والطائرات بدون طيار في عمق خط التماس، ما أدى إلى زيادة تكاليف القتال.
شنت أوكرانيا هجمات على محطات النفط ومصافي التكرير في عمق روسيا، فضلا عن أصولها البحرية والجوية في منطقة البحر الأسود.

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