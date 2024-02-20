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تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة 3 أعوام

2/20/2024 2:24:25 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم، على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات. كما أقر المجلس الهيكلين والدليلين التنظيميين لوزارتي التعليم والرياضة.
ذكرى يوم التأسيس
وفي بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يوافق بعد غد الخميس (22 فبراير) عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو (ثلاثة) قرون، وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.
تعزيز العلاقات الدولية
واطّلع المجلس إثر ذلك، على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لاسيما ما يتصل بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية أواصر التعاون والصداقة في شتى الميادين، منوهاً في هذا السياق بنتائج استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء هولندا خلال زيارته الرسمية للمملكة.
كارثة غزة
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن (2024) من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان.
إنجازات سعودية
وأكد المجلس، أن فوز المملكة باستضافة الدورة (الحادية عشرة) للمنتدى العالمي للمياه (2027م) يأتي ترسيخاً لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مجلس الوزراء، بما شهده المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي عقد بالرياض، من إطلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم للإسهام في تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية إلى مستويات أعلى، في إطار ما تستهدفه المملكة بتصنيف ما لا يقل عن (10) من مدنها ضمن أفضل (50) مدينة في العالم.
وعدّ المجلس، انضمام (ثلاث) مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وتحقيق المملكة لأعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ انعكاساً لما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لقطاعاتها كافة، لتكون هذه البلاد نموذجاً رائداً على جميع الأصعدة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم بين المملكة وفيتنام.
- مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي.
- مذكرتا تفاهم بين المملكة وكل من: مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي، ومعهد جوزيف ستيفان في سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمارة والتصميم.
- التوقيع على مشروع اتفاقية مع آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
- اتفاقية مع البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي.
- مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها.
- التباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
- التباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.
- اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.
- التباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الرياضة.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.
- تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.
التعيينات والترقيات
ــ ترقية عبدالرحمن المحيميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (14) بإمارة منطقة الحدود الشمالية.
ــ تعيين مشعل بن حمدان الروقي على وظيفة (سفير).
ــ تعيين إيناس بنت أحمد الشهوان على وظيفة (وزير مفوض).
ــ ترقية الدكتور/ يحيى بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية سعد بن ثواب بن محمد السبيعي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ــ ترقية منال بنت إبراهيم بن عتيق إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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