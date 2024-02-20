سهم وول مارت يرتفع إلى مستوى قياسي بعد إعلانها أرباحًا قوية وصفقة استحواذ

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ارتفع سهم شركة“وول مارت” إلى مستوى قياسي خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الثلاثاء، بعدما أعلنت شركة التجزئة نتائج أعمال قوية، وصفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لشراء صانعة أجهزة التلفاز الذكية“فيزيو- Vizio”.
وارتفع السهم بنسبة 4.80% إلى 178.50 دولار، بعدما تجاوز 179 دولارًا في وقت سابق من التعاملات، متجهًا نحو تسجيل إغلاق قياسي.
وبموجب شروط الصفقة، ستدفع“وول مارت” 11.50 دولار لكل سهم من أسهم“فيزيو”، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 20.7% فوق سعر إغلاق جلسة الجمعة (الإثنين كان عطلة رسمية للأسواق) البالغ 9.53 دولار.
وقال الرئيس التنفيذي“دوج ماكميلون” في مؤتمر الثلاثاء:“استحواذنا على 'فيزيو' يمنحنا الفرصة للوصول إلى العملاء وخدمتهم بطرق جديدة، والتواصل بشكل أفضل مع أولئك الذين يعلنون معنا”.
وبالنسبة للربع المنتهي في 31 يناير، أعلنت“وول مارت” انخفاض صافي الدخل إلى 5.49 مليار دولار أو 2.03 دولار للسهم، من 6.28 مليار دولار أو 2.32 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي.
لكن تجاوزت ربحية السهم المعدلة التي سجلت 1.80 دولار توقعات المحللين البالغة 1.64 دولار، ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 5.7% إلى 173.39 مليار دولار، وذلك أفضل من التوقعات البالغة 170.85 مليار دولار.
لكن تتوقع الشركة أن تتراوح ربحية السهم المعدلة للربع الجاري بين 1.48 دولار و1.56 دولار، وذلك أقل من إجماع محللين في مسح“فاكت ست” البالغ 1.60 دولار.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876305
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