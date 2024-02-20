سهم وول مارت يرتفع إلى مستوى قياسي بعد إعلانها أرباحًا قوية وصفقة استحواذ

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ارتفع سهم شركة“وول مارت” إلى مستوى قياسي خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الثلاثاء، بعدما أعلنت شركة التجزئة نتائج أعمال قوية، وصفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لشراء صانعة أجهزة التلفاز الذكية“فيزيو- Vizio”.

وارتفع السهم بنسبة 4.80% إلى 178.50 دولار، بعدما تجاوز 179 دولارًا في وقت سابق من التعاملات، متجهًا نحو تسجيل إغلاق قياسي.

وبموجب شروط الصفقة، ستدفع“وول مارت” 11.50 دولار لكل سهم من أسهم“فيزيو”، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 20.7% فوق سعر إغلاق جلسة الجمعة (الإثنين كان عطلة رسمية للأسواق) البالغ 9.53 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي“دوج ماكميلون” في مؤتمر الثلاثاء:“استحواذنا على 'فيزيو' يمنحنا الفرصة للوصول إلى العملاء وخدمتهم بطرق جديدة، والتواصل بشكل أفضل مع أولئك الذين يعلنون معنا”.

وبالنسبة للربع المنتهي في 31 يناير، أعلنت“وول مارت” انخفاض صافي الدخل إلى 5.49 مليار دولار أو 2.03 دولار للسهم، من 6.28 مليار دولار أو 2.32 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي.

لكن تجاوزت ربحية السهم المعدلة التي سجلت 1.80 دولار توقعات المحللين البالغة 1.64 دولار، ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 5.7% إلى 173.39 مليار دولار، وذلك أفضل من التوقعات البالغة 170.85 مليار دولار.

لكن تتوقع الشركة أن تتراوح ربحية السهم المعدلة للربع الجاري بين 1.48 دولار و1.56 دولار، وذلك أقل من إجماع محللين في مسح“فاكت ست” البالغ 1.60 دولار.

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