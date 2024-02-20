وزير البترول يبحث مع مسئولي توتال خططها في مجال توزيع وتسويق الوقود

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة إفريقيا جان فيليب توريس، خطط شركة توتال للتوسع في أعمالها داخل مصر في أنشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود بالشراكة مع شركة أدنوك الإماراتية.

وأوضح الملا، في اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، أن منظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات في مصر جاذبة للاستثمارات، مؤكداً أن تنوع الشركات في هذا المجال الحيوي يعطي تنافسية لتقديم خدمات مميزة للجمهور، لافتاً إلى أن محطات توتال وبعد دخول شركة أدنوك معها تمثل نموذجاً لتطوير الخدمات لمستهلكي الوقود.

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ومن جانبه، أعرب فيليب عن ترحيبه بتواجد الشركة في مصر والتعاون والتناغم مع قطاع البترول، لافتاً إلى أن توتال تسعى للتوسع في أعمالها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن مؤتمر إيجبس ملتقى جيد لعدد كبير من شركات العالم والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة في أنشطة قطاع الطاقة.

كما بحث وزير البترول مع ستيفانو فينيير، الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية والسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلى كوارونى والوفد المرافق، فرص ومجالات التعاون والاستفادة من البنية التحتية لتداول وتجارة الغاز والبترول في كلا الدولتين.

وخلال اللقاء، أكد الملا على أن شركة سنام متخصصة في مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعي في إيطاليا والقارة الأوروبية، ويمكن أن تلعب دوراً مهماً بالتعاون مع مصر في تصدير الغاز واستقباله من منطقة شرق المتوسط كمنطقة إنتاج ومنطقة أوروبا كمنطقة استيراد واستقبال الغاز.

وأضاف الملا أن صناعة البترول لديها مرونة في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية تكثف من جهودها في مصر وضخ استثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

ومن جانبه، وجه رئيس شركة سنام الشكر لمصر على تنظيم هذا المؤتمر الهام، وأكد أهمية الاستفادة من مركز مصر المحوري لإعادة تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط وكذلك إيطاليا كنقطة محورية لتلقي الغاز، وأوضح أن الانتقال الطاقي يخص كافة أنواع الطاقة وليس فقط الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن هناك توجه خلال السنوات الأخيرة لاستخدام الهيدروجين كوقود انتقالي ولكنه ليس كافياً وحده.

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