وزير البترول يبحث مع مسئولي توتال خططها في مجال توزيع وتسويق الوقود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة إفريقيا جان فيليب توريس، خطط شركة توتال للتوسع في أعمالها داخل مصر في أنشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود بالشراكة مع شركة أدنوك الإماراتية.
وأوضح الملا، في اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، أن منظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات في مصر جاذبة للاستثمارات، مؤكداً أن تنوع الشركات في هذا المجال الحيوي يعطي تنافسية لتقديم خدمات مميزة للجمهور، لافتاً إلى أن محطات توتال وبعد دخول شركة أدنوك معها تمثل نموذجاً لتطوير الخدمات لمستهلكي الوقود.
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ومن جانبه، أعرب فيليب عن ترحيبه بتواجد الشركة في مصر والتعاون والتناغم مع قطاع البترول، لافتاً إلى أن توتال تسعى للتوسع في أعمالها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن مؤتمر إيجبس ملتقى جيد لعدد كبير من شركات العالم والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة في أنشطة قطاع الطاقة.
كما بحث وزير البترول مع ستيفانو فينيير، الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية والسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلى كوارونى والوفد المرافق، فرص ومجالات التعاون والاستفادة من البنية التحتية لتداول وتجارة الغاز والبترول في كلا الدولتين.
وخلال اللقاء، أكد الملا على أن شركة سنام متخصصة في مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعي في إيطاليا والقارة الأوروبية، ويمكن أن تلعب دوراً مهماً بالتعاون مع مصر في تصدير الغاز واستقباله من منطقة شرق المتوسط كمنطقة إنتاج ومنطقة أوروبا كمنطقة استيراد واستقبال الغاز.
وأضاف الملا أن صناعة البترول لديها مرونة في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية تكثف من جهودها في مصر وضخ استثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
ومن جانبه، وجه رئيس شركة سنام الشكر لمصر على تنظيم هذا المؤتمر الهام، وأكد أهمية الاستفادة من مركز مصر المحوري لإعادة تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط وكذلك إيطاليا كنقطة محورية لتلقي الغاز، وأوضح أن الانتقال الطاقي يخص كافة أنواع الطاقة وليس فقط الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن هناك توجه خلال السنوات الأخيرة لاستخدام الهيدروجين كوقود انتقالي ولكنه ليس كافياً وحده.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876304
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