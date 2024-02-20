ميناء دمياط يتداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 7 سفن، بينما غادرته 10 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء – فى بيان اليوم الثلاثاء أن 4 قطارات بحمولة إجمالية 5044 طن قمح غادرت الميناء، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6363 شاحنة.

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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 68 ألفا و275 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104 آلاف و385 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و821 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و802 طن.

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