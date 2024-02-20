Tuesday, 20 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميناء دمياط يتداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة

2/20/2024 2:24:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 7 سفن، بينما غادرته 10 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء – فى بيان اليوم الثلاثاء أن 4 قطارات بحمولة إجمالية 5044 طن قمح غادرت الميناء، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6363 شاحنة.

موضوعات متعلقة وزير النقل: مستعدون للتعاون في رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بتنزانيا “الجمارك” تتعاون مع“تريد” لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية تيسيرات جمركية جديدة لتسريع الإفراج عن البضائع

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 68 ألفا و275 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104 آلاف و385 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و821 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و802 طن.

المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107876303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث