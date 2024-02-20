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انخفاض سهم إنفيديا بأكبر وتيرة منذ أكتوبر قبل نتائج الأعمال

2/20/2024 2:24:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022 شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف

انخفض سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مسجلًا أكبر وتيرة تراجع في 4 أشهر، قبل إعلان نتائج الأعمال للربع الرابع يوم الأربعاء القادم بعد إغلاق السوق.

وهبط سهم صانعة الرقائق الأمريكية بأكثر من 6% إلى 682.11 دولار، وهي أكبر وتيرة انخفاض خلال التداولات اليومية منذ جلسة 17 أكتوبر 2023 (-7.85%)، قبل أن يقلص السهم خسائره عند 5.2% في تمام الساعة 06:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي هذا رغم ارتفاع القيمة السوقية للشركة لتتجاوز 1.8 تريليون دولار الأسبوع الماضي، متفوقة على“ألفابت” و”أمازون”، ما جعلها ثالث أكبر شركة من حيث القيمة في أمريكا، بعد“مايكروسوفت” و”آبل” فقط.

وبحسب مزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، يتوقع المحللون زيادة في الإيرادات الفصلية بنسبة 240% على أساس سنوي إلى 20.6 مليار دولار للفترة المنتهية في 28 يناير، مع ارتفاع صافي الدخل أكثر من سبعة أمثال قيمته إلى 10.5 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم“إنفيديا” خمسة أمثال قيمته منذ نهاية عام 2022، مع زيادة الطلب بشكل كبير على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها والتي تقع في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام شرائح مثل“إتش 100′′، لتطوير نماذج مثل“شات جي بي تي”.

المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107876302

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