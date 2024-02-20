انخفاض سهم إنفيديا بأكبر وتيرة منذ أكتوبر قبل نتائج الأعمال

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انخفض سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مسجلًا أكبر وتيرة تراجع في 4 أشهر، قبل إعلان نتائج الأعمال للربع الرابع يوم الأربعاء القادم بعد إغلاق السوق.
وهبط سهم صانعة الرقائق الأمريكية بأكثر من 6% إلى 682.11 دولار، وهي أكبر وتيرة انخفاض خلال التداولات اليومية منذ جلسة 17 أكتوبر 2023 (-7.85%)، قبل أن يقلص السهم خسائره عند 5.2% في تمام الساعة 06:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
يأتي هذا رغم ارتفاع القيمة السوقية للشركة لتتجاوز 1.8 تريليون دولار الأسبوع الماضي، متفوقة على“ألفابت” و”أمازون”، ما جعلها ثالث أكبر شركة من حيث القيمة في أمريكا، بعد“مايكروسوفت” و”آبل” فقط.
وبحسب مزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، يتوقع المحللون زيادة في الإيرادات الفصلية بنسبة 240% على أساس سنوي إلى 20.6 مليار دولار للفترة المنتهية في 28 يناير، مع ارتفاع صافي الدخل أكثر من سبعة أمثال قيمته إلى 10.5 مليار دولار.
وارتفع سعر سهم“إنفيديا” خمسة أمثال قيمته منذ نهاية عام 2022، مع زيادة الطلب بشكل كبير على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها والتي تقع في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام شرائح مثل“إتش 100′′، لتطوير نماذج مثل“شات جي بي تي”.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876302
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