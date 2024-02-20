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التموين: استمرار توفير احتياجات المواطنين بمعارض أهلا رمضان

2/20/2024 2:24:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض“أهلا رمضان” على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأشار الوزير إلى توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

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من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بكافة المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

وقال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا، إن المحافظة يوجد يوجد بها 3 معارض أهلا رمضان رئيسية و29 معرضا وشادرا فرعيا بإجمالي 32 معرضا وشادرا على مستوى المحافظة، و29 تشمل سيارات الخريجين وتحيا مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحمولة تتراوح بين 1 و3 أطنان.

ولفت إلى مشاركة 103 منافذ تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة وذلك من إجمالي 163 منفذا عاما وخاصا على مستوى المحافظة.

المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107876301

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