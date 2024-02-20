التموين: استمرار توفير احتياجات المواطنين بمعارض أهلا رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض“أهلا رمضان” على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.
وأشار الوزير إلى توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.
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من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بكافة المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.
وقال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا، إن المحافظة يوجد يوجد بها 3 معارض أهلا رمضان رئيسية و29 معرضا وشادرا فرعيا بإجمالي 32 معرضا وشادرا على مستوى المحافظة، و29 تشمل سيارات الخريجين وتحيا مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحمولة تتراوح بين 1 و3 أطنان.
ولفت إلى مشاركة 103 منافذ تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة وذلك من إجمالي 163 منفذا عاما وخاصا على مستوى المحافظة.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876301
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