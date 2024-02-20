المشروعات الخضراء تسيطر على جزء كبير من تمويلات المؤسسات الدولية لمصر

استحوذت التمويلات الخضراء على جزء كبير من التمويلات التى حصلت عليها مصر خلال العام الماضى، فى ظل المخاطر المرتفعة من التغير المناخى التى تعانى منها مصر وكذلك تماشيًا مع خطط الانتقال الأخضر للمؤسسات الدولية.

وبحسب مؤسسة التمويل الدولية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة، وذلك نظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضى البلاد بالقرب من مسطحات مائية.

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“أنسب شكل لجذب استثمارات وتمويلات للمشروعات الضخمة التى تحقق الاستدامة هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحصول على ضمانة مؤسسات دولية لخفض تكاليف التمويل، وكذلك على تمويلات مباشرة منهم”، بحسب ما ذكره ريتشارد بولين، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد”.

وقال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمى، لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة ضخت مليارى دولار لتمويل المناخ فى مصر.

وأشار إلى أنهم اكتتبوا فى كامل قيمة أول سند أخضر فى مصر والذى أصدره البنك التجارى الدولى، وأن نتائج توظيف السندات مُرضية إلى حد كبير.

وبحسب البنك التجارى الدولى، فإن المشروعات التى حصلت على تمويل من خلال السندات الخضراء التى طرحها لها آثار بيئية تصل إلى خفض انبعاثات الكربون بنحو 2884 طنا سنويًا، ووفر فى المياه بنحو 5.9 ألف متر مكعب سنويًا، ومعالجة مياه بنحو 12.7 مليون متر مكعب، ووفر فى الطاقة قدره 7.5 مليون كيلوات / ساعة سنويًا.

ومن بين المشروعات التى تم إقرار تمويلها خلال 2021 و2022 من حصيلة السندات الخضراء التى طرحها البنك، استحوذ قطاع كفاءة الطاقة على 36%، والتمويلات الخاصة بالمناخ على 36%، وتمويلات المبانى الخضراء على 9%، وتمويلات التكيف مع تغيرات المناخ على 18%.

وبخلاف التمويلات قدمت المؤسسة مشاريع استشارية للتحول الأخضر بينها برنامج المبانى الخضراء الذى حصل المتحف المصرى الكبير كجزء منها على شهادة“إيدج المتطورة” للمبانى الخضراء.

كما أبرمت المؤسسة شراكة مع بنك القاهرة لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.

ستقوم مؤسسة التمول الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل استراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.

ومنذ بداية عملها فى مصر، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 8 مليارات دولار فى مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار.

وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى مصر، إن البنك يتسهدف أن تصبح 50% من استثماراته فى مصر خضراء مقابل ما بين 30% و40% فى الوقت الحالى، بجانب التوسع فى التمويل متناهى الصغر، والتركيز على وصول التمويل للمناطق النائية.

وحصلت مصر من البنك على تعهدات جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو فى 2023، فيما تم صرف دفعات قروض بقيمة 900 مليون يورو.

أضاف حمزة، أن البنك يركز على التمويل الأخضر خاصة فى برامج إعادة الإقراض“الخطوط الخضراء”، بهدف تحسين كفاءة الشركات، وهو أمر سيكون ضرورى للتوسع فى التصدير للسوق الأوروبى الذى سيبدأ فى 2026 فى فرض ضريبة على السلع كثيفة الانبعاثات، بعدما ألزم الشركات بالإفصاح عن كثافة الانبعاثات للمنتجات بداية من أكتوبر الماضى.

وأشار إلى أن ذلك توجه عالمى، وأن البنوك تلعب دورا كبيرا فى إقناع العملاء بأهمية تحسين كفاءتهم، وشرح الفرص التى يكفلها تخضير سلاسل الإمداد وخاصة الكهرباء، ولفت إلى أن هناك طلب مرتفع على ذلك النوع من التمويل فى الآونة الأخيرة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك قدم الأوروبى لإعادة الإعمار تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار، لكن تُصرف بالجنيه المصرى لصالح شركة تنمية، لإعادة قراضها لمشروعات متعلقة بالمناخ والقطاع الزراعى، وخطوط تمويلات مماثلة بقيمة 35 مليون دولار لصالح بنك الاستثمار العربى.

وضمن التعاون الذى شهد تمويل من البنك لـ”التجارى الدولى” بقيمة 150 مليون دولار، سيتم توقيع إطار عمل بموجبه يضخ البنك المصرى تمويلات بقيمة 31.5 مليون دولار للمشروعات الخضراء.

ويدرس البنك شراء أسهم فى شركة حسن علام للطاقة، الذراع التمويلى لمجموعة حسن علامة بقيمة 75 مليون دولار، وسيؤدى التمويل فى توفير رؤوس أموال لتطوير وتدشين مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وتحديدًا محطة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات فى خليج السويس.

نوفى تفتح آفاق جديدة للتمويل الأخضر

أطلقت وزارة التعاون الدولة منصة“نوفى” وهى منصة جمعت فيها المشروعات القابلة للتمويل ونسقت الجهود مع المؤسسات الدولية، وقسمت المشروعات إلى 3 محاور المياه والغذاء والطاقة.

كشف حمزة أنه تم تدشين وحدة لبرنامج“نوفى” بالبنك وأنه يلعب دورا فى تنمية شبكة الكهرباء من خلال برنامج“نوفى” وهو ما يمهد الطريق لاستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة وأن هناك من 3 إلى 4 مشروعات تحت الدراسة.

ويدرس البنك تقديم قرض للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 165 مليون يورو لتمويل تحديث شبكة نقل الكهرباء، بخلاف منح أوروبية بقيمة 35 مليون يورو، ومن المتوقع حسم القرار فى 24 أبريل المقبل.

وقال البنك على موقعه الإلكترونى، إن 60% من التمويل البالغ 200 مليون يورو سيمول تحديث محطة فرعية بقدرة 500 كيلوفولت فى محافظة القاهرة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار الشبكة ويرتبط بشكل مباشر بإغلاق محطة كهرباء تعمل بالغاز فى شبرا الخيمة.

وأشار إلى أن المشروع سيطلق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة فى مصر من خلال معالجة إحدى العقبات الرئيسية التى تعوق نشر المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد”، إن مصر عليها الاستثمار فى شبكات الكهرباء من أجل استيعاب الطاقات الجديدة والمتجددة المولدة.

وأشاد فى هذا الصدد بمنصة“نوفى” التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى وتهدف من خلالها اضافر الجهود من أصحاب المصلحة لتوفير طعام ومياه وكهرباء، عبر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكة الكهرباء.

وبحسب التقرير الأول لمتابعة أداء“نوفى” تعهد البنك الأوروبى لإعادة الاعمار باستثمارات 1.3 مليار دولار وتم صرف بالفعل منهم 3 ملايين دولار دعما مؤسسيا و165 مليون دولار استثمارات فى الشبكة و134 مليون دولار استثمارات فى الطاقة المتجددة ويتبقى مليار دولار.

وتعهد بنك الاستثمار الأوروبى بتقديم 1.3 مليار دولار استثمارات بالقطاع الخاص وتمويل إنمائى ميسر لم يتم صرف أى مبالغ منهم، وتعهد صندوق“”HIPCA من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بتمويل 51 مليون يورو استثمارات بالقطاع الخاص وتمويل انمائى ميسر وتم صرف منه 50.6 مليون يورو.

وتعهد صندوق TCAF من خلال البنك الدولى بمنحقة قدرها 20 مليون دولار لوقف تشغيل محطات الكهرباء.

كما تعهدت فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل انمائى ميسر قدره 100 مليون يورو تم صرف منهم 50 مليون يورو.

وعلى صعيد الدول كانت ألمانيا أكثر الجهات المانحة ضمن“نوفى” بتمويل 258 مليون يورو كتمويل انمائى ومنح ومبادلة ديون وتم صرف 204 مليون يورو ويتبقى 54 مليون يورو مبادلة ديون.



