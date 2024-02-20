نادى السيارات يدرس تدشين 3 فروع جديدة فى زايد وأكتوبر والتجمع

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادى السيارات، إن مجلس الإدارة يدرس حاليا عددا من الفروع الجديدة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى خطة لتدشين فرع بمدينة الشيخ زايد، وآخر فى مدينة السادس من أكتوبر وفرع فى مدينة التجمع الخامس.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى لنادى السيارات والرحلات المصرى للتحضير للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه فى عام 1924، بمشاركة أكثر من 180 ضيفا من 90 دولة.

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وأوضح على عيسى، رئيس مجلس إدارة النادى، أن التأسيس الأول للنادى بدأ عام 1905 بكيان يجمع مالكى السيارات فى مصر من الأمراء والنبلاء والأجانب من كبار التجار ولم يستمر بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى وأعيد تأسيس النادى مرة أخرى فى عام 1924 تحت مسمى ((نادى السيارات الملكى المصري)) حيث حظى برعاية الملك فؤاد الأول، وكان مقره فى شارع ((المدابغ)) شريف حالياً بمنطقة وسط البلد ثم انتقل لشارع قصر النيل، فى مقره الحالى المهدى من الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديوى إسماعيل.

أشار إلى أن مع حلول عام 2024 يحتفل نادى السيارات والرحلات المصرى بمرور 100 عام على إنشائه، والذى يتضمن احتفاله عددا من الفعاليات على مدار العام فى قلبها اجتماعات الربيع للإقليم الأول للاتحاد الدولى للسيارات المقرر إقامتها فى 13 مايو القادم

وتستضيف أكثر من 180 مشاركا ورئيسا لأندية السيارات من 90 دولة من أوروبا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجى وأفريقيا.

أوضح أنه ومن المخطط للاحتفالية أن تستمر على مدار العام مشاركة من رؤساء الاتحادات الدولية للدراجات النارية وكذلك النقل الطرقى، وتتضمن موكب للسيارات الكلاسيكية والتاريخية القديمة فى شهر ابريل مع ذكرى تحرير سيناء، ومسيرات بالدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين فى أغسطس 2024، وتشمل عددا من السباقات المختلفة منها“دريفت – توين دريفت – رالى – دراج وغيرها”، كما يقيم النادى ضمن فعاليات المئوية مؤتمر للسلامة على الطرق والذى يستهدف التوعية بوسائل الأمان والسلامة فى القيادة وعلى الطرق المصرية المختلفة.