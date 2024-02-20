نادى السيارات يدرس تدشين 3 فروع جديدة فى زايد وأكتوبر والتجمع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادى السيارات، إن مجلس الإدارة يدرس حاليا عددا من الفروع الجديدة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى خطة لتدشين فرع بمدينة الشيخ زايد، وآخر فى مدينة السادس من أكتوبر وفرع فى مدينة التجمع الخامس.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى لنادى السيارات والرحلات المصرى للتحضير للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه فى عام 1924، بمشاركة أكثر من 180 ضيفا من 90 دولة.
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وأوضح على عيسى، رئيس مجلس إدارة النادى، أن التأسيس الأول للنادى بدأ عام 1905 بكيان يجمع مالكى السيارات فى مصر من الأمراء والنبلاء والأجانب من كبار التجار ولم يستمر بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى وأعيد تأسيس النادى مرة أخرى فى عام 1924 تحت مسمى ((نادى السيارات الملكى المصري)) حيث حظى برعاية الملك فؤاد الأول، وكان مقره فى شارع ((المدابغ)) شريف حالياً بمنطقة وسط البلد ثم انتقل لشارع قصر النيل، فى مقره الحالى المهدى من الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديوى إسماعيل.
أشار إلى أن مع حلول عام 2024 يحتفل نادى السيارات والرحلات المصرى بمرور 100 عام على إنشائه، والذى يتضمن احتفاله عددا من الفعاليات على مدار العام فى قلبها اجتماعات الربيع للإقليم الأول للاتحاد الدولى للسيارات المقرر إقامتها فى 13 مايو القادم
وتستضيف أكثر من 180 مشاركا ورئيسا لأندية السيارات من 90 دولة من أوروبا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجى وأفريقيا.
أوضح أنه ومن المخطط للاحتفالية أن تستمر على مدار العام مشاركة من رؤساء الاتحادات الدولية للدراجات النارية وكذلك النقل الطرقى، وتتضمن موكب للسيارات الكلاسيكية والتاريخية القديمة فى شهر ابريل مع ذكرى تحرير سيناء، ومسيرات بالدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين فى أغسطس 2024، وتشمل عددا من السباقات المختلفة منها“دريفت – توين دريفت – رالى – دراج وغيرها”، كما يقيم النادى ضمن فعاليات المئوية مؤتمر للسلامة على الطرق والذى يستهدف التوعية بوسائل الأمان والسلامة فى القيادة وعلى الطرق المصرية المختلفة.
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