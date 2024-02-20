ارتفاع طفيف لمؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف بمقدار 8.69 نقطة ما نسبته 0.08% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و308.49 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 171 مليونا و151 ألفا و526 سهما، بقيمة 480 مليونا و723 ألفا و997.504 ريال، نتيجة تنفيذ 18 ألفا و79 صفقة في جميع القطاعات.
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وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعارهما السابقة.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 594 مليارا و706 ملايين و798 ألفا و184.390 ريال، مقارنة بـ 594 مليارا و234 مليونا و564 ألفا و148.930 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876298
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