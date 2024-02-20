ارتفاع طفيف لمؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف بمقدار 8.69 نقطة ما نسبته 0.08% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و308.49 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 171 مليونا و151 ألفا و526 سهما، بقيمة 480 مليونا و723 ألفا و997.504 ريال، نتيجة تنفيذ 18 ألفا و79 صفقة في جميع القطاعات.

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وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعارهما السابقة.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 594 مليارا و706 ملايين و798 ألفا و184.390 ريال، مقارنة بـ 594 مليارا و234 مليونا و564 ألفا و148.930 ريال، في الجلسة السابقة.

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