((جهينة)) تتوقع 30% نموًا فى الطلب على الأغذية خلال رمضان

توقعت بسنت فؤاد، رئيس قطاع الاتصالات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، نموًا من 30% إلى 50% فى الطلب الاستهلاكى على منتجات الصناعات الغذائية خلال الموسم الرمضانى مقارنة بالشهور الأخرى من العام.

أضافت فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة و”ذا ميكر”، أن الشركة تستعد للزيادة فى الطلب الاستهلاكى على منتجات الألبان والزبادى خلال شهر رمضان، بزيادة المعروض، كما طرحت منتج زبادى ستيرد متقلب بالكريمة أكثر من الزبادى العادى، بثلاث نكهات مختلفة“سادة ولايت وبالسكر”.

موضوعاتالتموين: استمرار توفير احتياجات المواطنين بمعارض“أهلا رمضان” “السلع التموينية” تعلن عن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت الطعام “الدلتا للسكر” تربح 1.6 مليار جنيه خلال 2023

وأطلقت جهينة منتج الزبادى بالفواكه فى أغسطس الماضى، بالتعاون مع فريق البحث والتطوير، وذلك بأربعة فواكه مختلفة هى المانجو، والخوخ، والفراولة، والتوت المختلط.

وحققت الشركة صافى مبيعات خلال الربع الثالث من العام الماضى، قدرها 4.5 مليار جنيه بنمو قدره 50% مقارنة بنفس الفترة، كما ارتفع صافى المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بمقدار 43% ليسجل 11.7 مليار جنيه.

وارتفعت مبيعات التصدير بمعدل نمو سنوى 188% لتسجل 931 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، حيث مثلت 8% من إجمالى إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بنسبة 4.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقًا لإفصاحات الشركة للبورصة المصرية.

تمتلك الشركة حاليًا نحو 4 مصانع، بجانب شبكة توزيع تغطى أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة على مستوى جميع المحافظات، ومزرعة ألبان تبلغ مساحتها 550 فدانا.