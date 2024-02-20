((جهينة)) تتوقع 30% نموًا فى الطلب على الأغذية خلال رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News) فؤاد: الشركة أطلقت منتج زبادى ((ستيرد)) استعدادًا لبداية الموسم
توقعت بسنت فؤاد، رئيس قطاع الاتصالات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، نموًا من 30% إلى 50% فى الطلب الاستهلاكى على منتجات الصناعات الغذائية خلال الموسم الرمضانى مقارنة بالشهور الأخرى من العام.
أضافت فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة و”ذا ميكر”، أن الشركة تستعد للزيادة فى الطلب الاستهلاكى على منتجات الألبان والزبادى خلال شهر رمضان، بزيادة المعروض، كما طرحت منتج زبادى ستيرد متقلب بالكريمة أكثر من الزبادى العادى، بثلاث نكهات مختلفة“سادة ولايت وبالسكر”.
موضوعات متعلقة
التموين: استمرار توفير احتياجات المواطنين بمعارض“أهلا رمضان” “السلع التموينية” تعلن عن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت الطعام “الدلتا للسكر” تربح 1.6 مليار جنيه خلال 2023
وأطلقت جهينة منتج الزبادى بالفواكه فى أغسطس الماضى، بالتعاون مع فريق البحث والتطوير، وذلك بأربعة فواكه مختلفة هى المانجو، والخوخ، والفراولة، والتوت المختلط.
وحققت الشركة صافى مبيعات خلال الربع الثالث من العام الماضى، قدرها 4.5 مليار جنيه بنمو قدره 50% مقارنة بنفس الفترة، كما ارتفع صافى المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بمقدار 43% ليسجل 11.7 مليار جنيه.
وارتفعت مبيعات التصدير بمعدل نمو سنوى 188% لتسجل 931 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، حيث مثلت 8% من إجمالى إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بنسبة 4.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقًا لإفصاحات الشركة للبورصة المصرية.
تمتلك الشركة حاليًا نحو 4 مصانع، بجانب شبكة توزيع تغطى أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة على مستوى جميع المحافظات، ومزرعة ألبان تبلغ مساحتها 550 فدانا.
MENAFN20022024000202011048ID1107876297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.