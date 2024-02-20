Tuesday, 20 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جهينة)) تتوقع 30% نموًا فى الطلب على الأغذية خلال رمضان

2/20/2024 2:24:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فؤاد: الشركة أطلقت منتج زبادى ((ستيرد)) استعدادًا لبداية الموسم

توقعت بسنت فؤاد، رئيس قطاع الاتصالات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، نموًا من 30% إلى 50% فى الطلب الاستهلاكى على منتجات الصناعات الغذائية خلال الموسم الرمضانى مقارنة بالشهور الأخرى من العام.

أضافت فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة و”ذا ميكر”، أن الشركة تستعد للزيادة فى الطلب الاستهلاكى على منتجات الألبان والزبادى خلال شهر رمضان، بزيادة المعروض، كما طرحت منتج زبادى ستيرد متقلب بالكريمة أكثر من الزبادى العادى، بثلاث نكهات مختلفة“سادة ولايت وبالسكر”.

موضوعات متعلقة التموين: استمرار توفير احتياجات المواطنين بمعارض“أهلا رمضان” “السلع التموينية” تعلن عن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت الطعام “الدلتا للسكر” تربح 1.6 مليار جنيه خلال 2023

وأطلقت جهينة منتج الزبادى بالفواكه فى أغسطس الماضى، بالتعاون مع فريق البحث والتطوير، وذلك بأربعة فواكه مختلفة هى المانجو، والخوخ، والفراولة، والتوت المختلط.

وحققت الشركة صافى مبيعات خلال الربع الثالث من العام الماضى، قدرها 4.5 مليار جنيه بنمو قدره 50% مقارنة بنفس الفترة، كما ارتفع صافى المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بمقدار 43% ليسجل 11.7 مليار جنيه.

وارتفعت مبيعات التصدير بمعدل نمو سنوى 188% لتسجل 931 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، حيث مثلت 8% من إجمالى إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بنسبة 4.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقًا لإفصاحات الشركة للبورصة المصرية.

تمتلك الشركة حاليًا نحو 4 مصانع، بجانب شبكة توزيع تغطى أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة على مستوى جميع المحافظات، ومزرعة ألبان تبلغ مساحتها 550 فدانا.

MENAFN20022024000202011048ID1107876297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث