انخفاض عوائد السندات مع تقييم المستثمرين لآفاق الاقتصاد الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022 شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين للمؤشرات الاقتصادية واتجاهات السياسة النقدية هذا العام، وقدرة البلاد على تجنب الركود.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تحركات أسعار الفائدة – بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.587%.
وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.269%، فيما استقر العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.447%.
ويأتي هذا التراجع النسبي، بعدما ارتفعت العوائد الأسبوع الماضي بضغط من بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين، التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر يناير، وجددت المخاوف بشأن التضخم وعدم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كامل عليه.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876296
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.