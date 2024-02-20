انخفاض عوائد السندات مع تقييم المستثمرين لآفاق الاقتصاد الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022 شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين للمؤشرات الاقتصادية واتجاهات السياسة النقدية هذا العام، وقدرة البلاد على تجنب الركود.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تحركات أسعار الفائدة – بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.587%.

وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.269%، فيما استقر العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.447%.

ويأتي هذا التراجع النسبي، بعدما ارتفعت العوائد الأسبوع الماضي بضغط من بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين، التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر يناير، وجددت المخاوف بشأن التضخم وعدم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كامل عليه.

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