Tuesday, 20 February 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض عوائد السندات مع تقييم المستثمرين لآفاق الاقتصاد الأمريكي

2/20/2024 2:24:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022 شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين للمؤشرات الاقتصادية واتجاهات السياسة النقدية هذا العام، وقدرة البلاد على تجنب الركود.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تحركات أسعار الفائدة – بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.587%.

وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.269%، فيما استقر العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.447%.

ويأتي هذا التراجع النسبي، بعدما ارتفعت العوائد الأسبوع الماضي بضغط من بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين، التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر يناير، وجددت المخاوف بشأن التضخم وعدم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كامل عليه.

المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107876296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث