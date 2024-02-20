MODAD تطرح مشروع سيكتور فى العاصمة الإدارية بمبيعات 10 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة MODAD للتطوير العقارى مشروع“سيكتور” فى العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى مبيعات مستهدفة 10 مليارات جنيه.
وقال محمد الحداد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة MODAD، إن المشروع عبارة عن مجمع إدارى وتجارى على مساحة 25 ألف متر مربع، بمساحة بنائية 110 آلاف متر، ويضم أكثر من 1000 وحدة.
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وأضاف الحداد، أن مجموعة MODAD تسعى إلى تعزيز حجم أعمالها والذى تجاوز 7 مليارات جنيه، وهو ما دفعها إلى ضخ استثمارات جديدة من خلال شركتها MODAD العقارية.
وأوضح أن الشركة ضخت 350 مليون جنيه استثمارات فى أعمال الإنشاءات خلال عام 2023، وتستهدف ضخ 250 ميلون جنيه خلال العام الجارى.
وتضم مجموعة MODAD شركات تعمل فى مجالات التطوير العقارى، والهندسة والإنشاءات، والأعمال الكهروميكانيكية، والحلول الذكية، والتشطيبات.
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