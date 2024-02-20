MODAD تطرح مشروع سيكتور فى العاصمة الإدارية بمبيعات 10 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة MODAD للتطوير العقارى مشروع“سيكتور” فى العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى مبيعات مستهدفة 10 مليارات جنيه.

وقال محمد الحداد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة MODAD، إن المشروع عبارة عن مجمع إدارى وتجارى على مساحة 25 ألف متر مربع، بمساحة بنائية 110 آلاف متر، ويضم أكثر من 1000 وحدة.

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وأضاف الحداد، أن مجموعة MODAD تسعى إلى تعزيز حجم أعمالها والذى تجاوز 7 مليارات جنيه، وهو ما دفعها إلى ضخ استثمارات جديدة من خلال شركتها MODAD العقارية.

وأوضح أن الشركة ضخت 350 مليون جنيه استثمارات فى أعمال الإنشاءات خلال عام 2023، وتستهدف ضخ 250 ميلون جنيه خلال العام الجارى.

وتضم مجموعة MODAD شركات تعمل فى مجالات التطوير العقارى، والهندسة والإنشاءات، والأعمال الكهروميكانيكية، والحلول الذكية، والتشطيبات.



