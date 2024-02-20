انخفاض أسهم شركات التعدين في بورصة لندن مع تراجع خام الحديد

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انخفضت أسهم شركات التعدين العالمية المدرجة في بورصة لندن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن النمو الضعيف في الصين ومع تراجع أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد القياسي في سنغافورة بنسبة 5.15% إلى 120.85 دولار للطن، وهو أدنى سعر منذ نوفمبر.
ويُستخدم خام الحديد في إنتاج الصلب، وبالتالي فإن تسعيره في أسواق العقود الآجلة عادة ما يكون له ارتباط وثيق بتوقعات الطلب من صناعة البناء والتشييد في الصين.
وخفضت بكين الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي على الرهن العقاري بمقدار قياسي في محاولة لدعم قطاع العقارات المتعثر، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تفعل الكثير لتهدئة المخاوف بشأن تباطؤ نشاط البناء وتراجع الطلب على الموارد مثل خام الحديد والنيكل.
وخلال تعاملات اليوم في بورصة لندن، انخفض سهم شركة“ريو تينتو” بنسبة 3.90%، و”أنجلو أمريكان” بنسبة 3.25%، و”جلينكور” بنسبة 1.55%، و”بي إتش بي” بنسبة 4.10%.
وقالت“بي إتش بي”، وهي أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم وتبلغ قيمتها السوقية 120 مليار جنيه إسترليني (151 مليار دولار)، إنها متفائلة بحذر بشأن انتعاش الطلب في الاقتصادات المتقدمة، لكنها غير متأكدة من مدى فاعلية سياسات التحفيز في الصين، أكبر عملائها.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876294
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