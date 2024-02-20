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انخفاض أسهم شركات التعدين في بورصة لندن مع تراجع خام الحديد

2/20/2024 2:24:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022 شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف

انخفضت أسهم شركات التعدين العالمية المدرجة في بورصة لندن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن النمو الضعيف في الصين ومع تراجع أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد القياسي في سنغافورة بنسبة 5.15% إلى 120.85 دولار للطن، وهو أدنى سعر منذ نوفمبر.

ويُستخدم خام الحديد في إنتاج الصلب، وبالتالي فإن تسعيره في أسواق العقود الآجلة عادة ما يكون له ارتباط وثيق بتوقعات الطلب من صناعة البناء والتشييد في الصين.

وخفضت بكين الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي على الرهن العقاري بمقدار قياسي في محاولة لدعم قطاع العقارات المتعثر، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تفعل الكثير لتهدئة المخاوف بشأن تباطؤ نشاط البناء وتراجع الطلب على الموارد مثل خام الحديد والنيكل.

وخلال تعاملات اليوم في بورصة لندن، انخفض سهم شركة“ريو تينتو” بنسبة 3.90%، و”أنجلو أمريكان” بنسبة 3.25%، و”جلينكور” بنسبة 1.55%، و”بي إتش بي” بنسبة 4.10%.

وقالت“بي إتش بي”، وهي أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم وتبلغ قيمتها السوقية 120 مليار جنيه إسترليني (151 مليار دولار)، إنها متفائلة بحذر بشأن انتعاش الطلب في الاقتصادات المتقدمة، لكنها غير متأكدة من مدى فاعلية سياسات التحفيز في الصين، أكبر عملائها.

المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107876294

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