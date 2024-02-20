بكين تعتبر العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية بسبب التعاون الروسي غير مقبولة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعتبر احتمال فرض عقوبات على الشركات الصينية على إثر التعاون مع روسيا أمرا غير مقبول.

وقالت ماو نينج، ردا على طلب من مراسل وكالة” تاس” الروسية للتعليق على الخطط الأمريكية بفرض قيود ضد الصين على إثر تعاونها مع روسيا:“إن الصين لديها الحق في القيام بالتعاون الطبيعي مع الدول في جميع أنحاء العالم، لقد عارضنا دائمًا العقوبات الأحادية التي ليس لها أي أساس في القانون الدولي ولم يأذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

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وأضافت:“كما تعارض بكين أيضًا ما يسمى بسلطة الذراع الطويل، أي توسيع التشريعات الوطنية لتشمل كيانات في الخارج”، ما يعني أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بحسب قولها.

وشددت الدبلوماسية الصينية على أن الصين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، وتدعو إلى تعزيز مفاوضات السلام.

يُذكر أن عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي جيري كونولي قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض قيود على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تساعد روسيا في توريد السلع اللازمة لتنفيذها. بناءا على ذلك، بدأت مناقشة فرض القيود بعد ظهور تقاريرعن خطط مماثلة من الاتحاد الأوروبي.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، في 12 فبراير الجاري، دول الأعضاء إلى فرض قيود تجارية على عشرين شركة، بما في ذلك ثلاث شركات من البر الرئيسي للصين للتعاون مع روسيا، مما يجعل القيود ستؤثرعلى شركات التكنولوجيا وشركات تصنيع الإلكترونيات التي“تساهم في تعزيز روسيا في المجالين العسكري والتكنولوجي أو تطوير قطاع الدفاع والأمن الروسي”.

يُشار إلى أنه من المتوقع أيضًا فرض قيود على شركات من هونج كونج، والهند، وكازاخستان، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وسريلانكا.

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