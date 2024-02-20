بكين تعتبر العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية بسبب التعاون الروسي غير مقبولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعتبر احتمال فرض عقوبات على الشركات الصينية على إثر التعاون مع روسيا أمرا غير مقبول.
وقالت ماو نينج، ردا على طلب من مراسل وكالة” تاس” الروسية للتعليق على الخطط الأمريكية بفرض قيود ضد الصين على إثر تعاونها مع روسيا:“إن الصين لديها الحق في القيام بالتعاون الطبيعي مع الدول في جميع أنحاء العالم، لقد عارضنا دائمًا العقوبات الأحادية التي ليس لها أي أساس في القانون الدولي ولم يأذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
موضوعات متعلقة
بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022 شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف
وأضافت:“كما تعارض بكين أيضًا ما يسمى بسلطة الذراع الطويل، أي توسيع التشريعات الوطنية لتشمل كيانات في الخارج”، ما يعني أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بحسب قولها.
وشددت الدبلوماسية الصينية على أن الصين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، وتدعو إلى تعزيز مفاوضات السلام.
يُذكر أن عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي جيري كونولي قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض قيود على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تساعد روسيا في توريد السلع اللازمة لتنفيذها. بناءا على ذلك، بدأت مناقشة فرض القيود بعد ظهور تقاريرعن خطط مماثلة من الاتحاد الأوروبي.
كما دعا الاتحاد الأوروبي، في 12 فبراير الجاري، دول الأعضاء إلى فرض قيود تجارية على عشرين شركة، بما في ذلك ثلاث شركات من البر الرئيسي للصين للتعاون مع روسيا، مما يجعل القيود ستؤثرعلى شركات التكنولوجيا وشركات تصنيع الإلكترونيات التي“تساهم في تعزيز روسيا في المجالين العسكري والتكنولوجي أو تطوير قطاع الدفاع والأمن الروسي”.
يُشار إلى أنه من المتوقع أيضًا فرض قيود على شركات من هونج كونج، والهند، وكازاخستان، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وسريلانكا.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.