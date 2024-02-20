((شل مصر)): ملتزمون بمنع انبعاثات الميثان بشكل كامل فى 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رئيس مجلس إدارة شركات شل فى مصر، داليا الجابري، إن الشركة تعتمد على تقنيات متقدمة لخفض الانبعاثات بعملياتها فى مصر.
وأضافت خلال حلقة نقاشية بعنوان ((معضلة الطاقة والأهمية المستمرة للوقود الأحفوري))، بمؤتمر إيجيبس 2024، أن جهود الشركة تشمل تقنيات متقدمة مثل الكشف عن التسرب والإصلاح لخفض الانبعاثات الناتجة من العمليات الحالية.
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وأكدت أن الشركة ملتزمة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بشكل كامل بحلول عام 2030، والاستثمار فى حلول مبتكرة لإزالة الكربون من العمليات الصناعية التى تعمل بالغاز.
وقال نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل لشؤون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال، يوجين أوكبير، إنه من الضرورى اتباع نهجًا متوازنًا لضمان توفير الطاقة التى يحتاجها العالم اليوم بتكلفة ميسورة مع مراعاة الاستدامة البيئية.
وقال“أوكبير”: يوجد ما يقرب من مليار شخص فى انحاء العالم بدون أى مصدر للطاقة، كما يعتمد ما يقرب من مليارى شخص على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة.
وأضاف أن قطاع النفط والغاز سيستمر فى تحقيق أداء حاسم فى نظام الطاقة العالمى لعقود قادمة والطلب عليه سينخفض تدريجيًا بمرور الوقت.
وأوضح أن شركة شل تشارك بفاعلية فى تحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة، وستواصل إنتاج النفط والغاز بصفتهما مصدرين موثوقين للطاقة يحتاج إليهما العالم، مع ضمان خفض الانبعاثات من عملياتها باستمرار، وإيجاد طرق مربحة ومستدامة لتحقيق أهداف الوصول بالانبعاثات إلى مستوى صفر.
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