((شل مصر)): ملتزمون بمنع انبعاثات الميثان بشكل كامل فى 2030

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيس مجلس إدارة شركات شل فى مصر، داليا الجابري، إن الشركة تعتمد على تقنيات متقدمة لخفض الانبعاثات بعملياتها فى مصر.

وأضافت خلال حلقة نقاشية بعنوان ((معضلة الطاقة والأهمية المستمرة للوقود الأحفوري))، بمؤتمر إيجيبس 2024، أن جهود الشركة تشمل تقنيات متقدمة مثل الكشف عن التسرب والإصلاح لخفض الانبعاثات الناتجة من العمليات الحالية.

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وأكدت أن الشركة ملتزمة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بشكل كامل بحلول عام 2030، والاستثمار فى حلول مبتكرة لإزالة الكربون من العمليات الصناعية التى تعمل بالغاز.

وقال نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل لشؤون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال، يوجين أوكبير، إنه من الضرورى اتباع نهجًا متوازنًا لضمان توفير الطاقة التى يحتاجها العالم اليوم بتكلفة ميسورة مع مراعاة الاستدامة البيئية.

وقال“أوكبير”: يوجد ما يقرب من مليار شخص فى انحاء العالم بدون أى مصدر للطاقة، كما يعتمد ما يقرب من مليارى شخص على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة.

وأضاف أن قطاع النفط والغاز سيستمر فى تحقيق أداء حاسم فى نظام الطاقة العالمى لعقود قادمة والطلب عليه سينخفض تدريجيًا بمرور الوقت.

وأوضح أن شركة شل تشارك بفاعلية فى تحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة، وستواصل إنتاج النفط والغاز بصفتهما مصدرين موثوقين للطاقة يحتاج إليهما العالم، مع ضمان خفض الانبعاثات من عملياتها باستمرار، وإيجاد طرق مربحة ومستدامة لتحقيق أهداف الوصول بالانبعاثات إلى مستوى صفر.



