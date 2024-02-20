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كاك الفرنسي يرتفع منفردًا عند الإغلاق محققًا ثامن مستوى قياسي هذا العام

2/20/2024 2:24:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022 شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف

غلب الانخفاض على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، مع ترقب إعلان مؤشر ثقة المستهلكين من“يوروستات” في منطقة اليورو غدًا الأربعاء، قبل يوم من صدور محضر اجتماع المركزي الأوروبي.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% عند 491.9 نقطة، منهيًا سلسلة مكاسب امتدت عبر 4 جلسات متتالية، وحدّ من الخسائر ارتفاع قطاعي البنوك والمرافق.

وبينما زادت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% عند 7795 نقطة، وهو ثامن إغلاق قياسي منذ بداية العام، انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7719 نقطة، وهبط“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 17068 نقطة.

وفي حين يتوقع“جولدمان ساكس” خفض بنك إنجلترا الفائدة في يونيو القادم، أكد“أندرو بيلي” محافظ البنك المركزي أن المستثمرين على حق في توقع تغير السياسة النقدية هذا العام، مشيرًا لإمكانية خفض الفائدة قبل وصول التضخم إلى مستهدفه عند 2%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تسجيل الحساب الجاري فائضًا قدره 32 مليار يورو في ديسمبر 2023، ارتفاعًا من 22 مليار يورو في نوفمبر، لتحقق منطقة اليورو فائضًا قدره 260 مليار يورو (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة) في عام 2023.

المصدر: أرقام

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