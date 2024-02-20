كاك الفرنسي يرتفع منفردًا عند الإغلاق محققًا ثامن مستوى قياسي هذا العام

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غلب الانخفاض على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، مع ترقب إعلان مؤشر ثقة المستهلكين من“يوروستات” في منطقة اليورو غدًا الأربعاء، قبل يوم من صدور محضر اجتماع المركزي الأوروبي.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% عند 491.9 نقطة، منهيًا سلسلة مكاسب امتدت عبر 4 جلسات متتالية، وحدّ من الخسائر ارتفاع قطاعي البنوك والمرافق.
وبينما زادت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% عند 7795 نقطة، وهو ثامن إغلاق قياسي منذ بداية العام، انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7719 نقطة، وهبط“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 17068 نقطة.
وفي حين يتوقع“جولدمان ساكس” خفض بنك إنجلترا الفائدة في يونيو القادم، أكد“أندرو بيلي” محافظ البنك المركزي أن المستثمرين على حق في توقع تغير السياسة النقدية هذا العام، مشيرًا لإمكانية خفض الفائدة قبل وصول التضخم إلى مستهدفه عند 2%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تسجيل الحساب الجاري فائضًا قدره 32 مليار يورو في ديسمبر 2023، ارتفاعًا من 22 مليار يورو في نوفمبر، لتحقق منطقة اليورو فائضًا قدره 260 مليار يورو (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة) في عام 2023.
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